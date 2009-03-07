دولت انتصابی ابومازن استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنابر این گزارشها این اقدام در راستای تشکیل دولت وحدت ملی صورت گرفت.

لازم به ذکر است که گفتگوهای ملی فلسطین پنجشنبه هشتم اسفند با شرکت 12 گروه فلسطینی در پایتخت مصر با توافق درباره تشکیل دولت جدیدی پایان یافت تا وحدت و انسجام میان کرانه باختری و نوار غزه را پس از 18 ماه شکاف بازگرداند.

شرکت کنندگان در گفتگوهای قاهره درباره تشکیل پنج کمیته از جمله کمیته دولت(برای حل مسائل مورد اختلاف) به توافق دست یافتند که فعالیت کمیته ها از دهم مارس آغاز خواهد شد تا ماموریت خود را پیش از پایان مارس انجام دهند.

این کمیته ها چگونگی تشکیل دولت فلسطینی جدید و تدابیر و زمان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین و همچنین بازسازی ساختارهای دستگاههای امنیتی بر پایه های حرفه ای و نه گروهی و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین برای پیوستن جنبشهای حماس و جهاد اسلامی و همچنین آشتی های داخلی را بررسی خواهند کرد.