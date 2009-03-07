روبات فضانورد به ماه خواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن قصد دارد تا سال 2020 یک روبات و تا سال 2030 فضانوردان خود را با سیاره ماه ارسال کند. این برنامه در رقابت با راهپیمایی فضایی چین و ارسال فضاپیمای چاندرایان توسط هند در سال گذشته شکل گرفته است.

روبات و فضانورد ژاپنی پس از قرار گیری بر سطح سیاره ماه به بررسی و کاوش به منظور کشف چگونگی امکان استفاده از منابع موجود در این سیاره خواهند پرداخت. همچنین مقامات ژاپنی قصد دارند به زودی برنامه های فضانوردی خود را به صورت مستقل و به کمک فضانوردن آغاز کنند.

برنامه های فضایی ژاپن از دهه 1990 و تا اوایل 2000 پس از پرتاب ناموفق راکت فضایی در رکود باقی مانده بود تا اینکه در سال 2007 موفق به پرتاب موفقیت آمیز اولین مدارگرد خود شد. همچنین تاکنون 7 فضانورد از این کشور در ماموریتهای بین المللی شرکت کرده اند.

بر اساس گزارش رویترز، ژاپن طی ماموریت 2020 خود قصد دارد با فرود بر سیاره ماه و دستیابی به اطلاعات بی نظیری از این سیاره دیگر رقیبان خود را در میدان فعالیتهای فضایی به عقب رانده و از آنها پیشی گیرد.