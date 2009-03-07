اعتراض مردم افغانستان به کشتار غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، معترضان با به همراه آوردن اجساد چهار نفر از کشته شدگان اعلام کردند که نیروهای بین المللی نیمه های شب وارد دو خانه در خارج از شهر خوست شدند و چهار نفر را کشته و پنج نفر دیگر را با خود بردند.

" تلاوت خان" مالک خانه ای که مورد حمله قرار گرفته به شینهوا گفت:" سربازان آمریکایی ساعت 3 صبح امروز وارد دو خانه شدند و چهار فرد بیگناه را کشته و پنج نفر دیگر را دستگیر کردند."

کشتار غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی روابط کابل و واشنگتن را متشنج کرده است.

" حامد کرزای " رئیس جمهوری افغانستان خواستار هماهنگی عملیاتهای آنها با نیروهای افغان به منظور جلوگیری از کشتار غیرنظامیان شده است.

