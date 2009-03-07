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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

امروز صورت گرفت:

اعتراض مردم افغانستان به کشتار غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی

اعتراض مردم افغانستان به کشتار غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی

صدها نفر از مردم افغانستان امروز در شهر خوست مرکز ایالت خوست در اعتراض به کشتار بی رحمانه غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، معترضان با به همراه آوردن اجساد چهار نفر از کشته شدگان اعلام کردند که نیروهای بین المللی نیمه های شب وارد دو خانه در خارج از شهر خوست شدند و چهار نفر را کشته و پنج نفر دیگر را با خود بردند.

" تلاوت خان" مالک خانه ای که مورد حمله قرار گرفته به شینهوا گفت:" سربازان آمریکایی ساعت 3 صبح امروز وارد دو خانه شدند و چهار فرد بیگناه را کشته و پنج نفر دیگر را دستگیر کردند."

کشتار غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی روابط کابل و واشنگتن را متشنج کرده است.

" حامد کرزای " رئیس جمهوری افغانستان خواستار هماهنگی عملیاتهای آنها با نیروهای افغان به منظور جلوگیری از کشتار غیرنظامیان شده است.

کد مطلب 844935

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