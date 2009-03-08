تراکتور برای ماندن در لیگ دسته یک و جام حذفی تلاش می کند

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی تراکتور با استیل آذین، افزود: برای این دیدار با تمام توان به مصاف حریف می‌رویم زیرا دوست داریم تا جایی که ممکن است در این عرصه پیش برویم .

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت هواداران تراکتور این تیم بتواند با غلبه بر استیل آذین به جمع 8 تیم برتر جام حذفی کشور راه یابد .

کمالوند با اشاره به ملحق شدن داریوش یزدانی به تیم تراکتورسازی، گفت: این بازیکن توانایی های بسیاری دارد و مبلغ پرداخت شده به وی در مقایسه با توانی‌های وی بسیار ناچیز است .

وی اضافه کرد: در صورت تکمیل مدارک این بازیکن تا روز یکشنبه آینده، می‌تواند در مقابل استیل آذین در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرد .

سرمربی تراکتورسازی شانس و شرایط تیم تراکتورسازی را برای صعود به لیگ برتر مناسب توصیف کرد و افزود: میانگین امتیاز تراکتورسازی از هر دو بازی چهار امتیاز است و این شرایط برای صعود یک تیم کافی است .