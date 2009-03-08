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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

کمالوند در گفتگو با مهر:

تراکتور برای ماندن در لیگ دسته یک و جام حذفی تلاش می کند

تراکتور برای ماندن در لیگ دسته یک و جام حذفی تلاش می کند

تبریز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: هر چند رقابت‌های لیگ دسته اول برای ما مهم است و ارجحیت دارد، اما در رقابتهای جام حذفی کشور نیز به طور جدی رقابت می کنیم.

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی تراکتور با استیل آذین، افزود: برای این دیدار با تمام توان به مصاف حریف می‌رویم زیرا دوست داریم تا جایی که ممکن است در این عرصه پیش برویم.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت هواداران تراکتور این تیم بتواند با غلبه بر استیل آذین به جمع 8 تیم برتر جام حذفی کشور راه یابد.

کمالوند با اشاره به ملحق شدن داریوش یزدانی به تیم تراکتورسازی، گفت: این بازیکن توانایی های بسیاری دارد و مبلغ پرداخت شده به وی در مقایسه با توانی‌های وی بسیار ناچیز است.

وی اضافه کرد: در صورت تکمیل مدارک این بازیکن تا روز یکشنبه آینده، می‌تواند در مقابل استیل آذین در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرد.

سرمربی تراکتورسازی شانس و شرایط تیم تراکتورسازی را برای صعود به لیگ برتر مناسب توصیف کرد و افزود: میانگین امتیاز تراکتورسازی از هر دو بازی چهار امتیاز است و این شرایط برای صعود یک تیم کافی است.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز یکشنبه در تبریز از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی کشور میزبان تیم استیل آذین تهران است.

کد مطلب 844936

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