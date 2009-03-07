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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

هزار اثر به جشنواره فرهنگی هنری "پیدای پنهان" ارسال شد

سمنان - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی "پیدای پنهان" گفت: یک هزار و 100 اثر از اعضای مراکز 15 استان کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

فروهر معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در این جشنواره که نوزدهم ماه جاری در سالن آمفی تئاتر کانون استان برگزار می شود از صاحبان 36 اثر برتر تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره پنج اثر ادبی قرائت می شود و مابقی آثار در نمایشگاه ارائه می شود.

به گفته وی، جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی "پیدای پنهان" به مناسبت ایام آغاز امامت حضرت مهدی ( عج) برگزار می شود.

دبیر جشنواره ادامه داد: این جشنواره با موضوع حکومت امام زمان، مفهوم انتظار و وظایف منتظران در رشته های نقاشی، خوشنویسی، شعر، داستان، نامه، تحقیق، وبلاگ نویسی و نشریه دیواری بین اعضای مراکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار می شود.

کد مطلب 844937

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