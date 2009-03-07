هزار اثر به جشنواره فرهنگی هنری "پیدای پنهان" ارسال شد

فروهر معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در این جشنواره که نوزدهم ماه جاری در سالن آمفی تئاتر کانون استان برگزار می شود از صاحبان 36 اثر برتر تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره پنج اثر ادبی قرائت می شود و مابقی آثار در نمایشگاه ارائه می شود.

به گفته وی، جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی "پیدای پنهان" به مناسبت ایام آغاز امامت حضرت مهدی ( عج) برگزار می شود.