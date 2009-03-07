گیلان قهرمان کاناپولوی مردان شد/ 15 قایقران در راه تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 13 استان تهران، قزوین، گیلان، اصفهان، اردبیل، کرج، اراک، فارس، مازندران، کرمانشاه، همدان، چهارمحال بختیاری وخوزستان به مدت چهار روز در استخر تربیت معلم کرج برگزار شد که در نهایت تیم گیلان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رقابتها تیم های همدان و چهارمحال بختیاری برای اولین بار با حمایت فدراسیون قایقرانی موفق به حضور در مسابقات قهرمانی کشور شده بودند.

شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاناپولوی مردان کشور در 3 گروه سه تیمی و یک گروه چهار تیمی از 14 اسفند ماه آغاز شده بود که در پایان بعد از کسب عنوان قهرمانی توسط تیم استان گیلان، تیم اردبیل عنوان دوم را از آن خود کرد. تیم کرج نیز به مقام سوم رسید.

در این رقابتها تیم کاناپولوی کرج با 56 گل زده بهترین خط حمله و تیم گیلان با 6 گل خورده بهترین خط دفاع را از آن خود کردند.

در این دیدارها که جنبه انتخابی تیم ملی را داشت مهران قزل باش سرمربی تیم ملی کشورمان 15 نفر از برترین قایقرانان را شناسایی و به اردوی تیم ملی دعوت خواهد کرد.

اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی کاناپولوی مردان ایران در سال آینده از پنجم فروردین ماه با هدف حضوری موفق در رقابتهای قهرمانی آسیا در تهران برپا خواهد شد.