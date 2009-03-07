به گزارش خبرگزار ی مهر، شیوه‌ای از فقاهت که بنیادهای آن از روش اجتهادی آیة الله بروجردی برداشت می‌شود، مجموعه‌ای از توان‌مندی‌ها را در فرآیند استنباط فراهم می‌آورد که دست‌یابی به مطلوب قانون‌گذار حکیم را از راه‌هایی اطمینان‌بخش‌تر ممکن می‌سازد.

کتاب حاضر با تتبع و تحقیق در عناصر موجود در چهار عرصة اصول، حدیث، رجال و فقه و نیز تعامل آنها با یکدیگر، شاخصه‌های مکتب اجتهادی این فقیه بلند مرتبه را در مواردی چون: بازگشت به اصول متلقّات و مبانی قدما، توجه به فضای صدور اخبار و دقت در آرا و احادیث اهل‌سنت و دقت در اسناد روایات ـ به منظور رفع ابهام‌های رجالی و راهی به احراز متون ـ آشکار می‌کند.