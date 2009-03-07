گمرکات کشور به سیستم کنترل نامحسوس مجهز می شوند

اردشیر محمدی در حاشیه سفر به مازندرن در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: سالانه کالاهای زیادی به گمرکات کشور وارد می شود که سیستم های موجود پاسخگوی نیازها نیست و لازم است گمرکات باید به فناوری نوین مجهز شوند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: دستگاه اشعه ایکس از جمله فناوریهایی است که به دقت محتوی کالاها را در کامیونها بررسی می کند.

وی خاطر نشان کرد: برای خرید هر دستگاه 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در مجموع سالانه شش میلیارد ریال نیز برای نگهداری آن نیاز است.

به گفته محمدی، همچنین اجرای سیستم آسکودای جهانی در گمرکات از دیگر برنامه ها بوده که در صورت آزمایشی در سه گمرک سرخس، شهید رجایی و باهنر اجرا می شود.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: اکنون همکاری نزدیکی بین گمرک و مرزبانان اقتصادی وجود دارد و توسعه اقتصاد نیازمند نگاه ملی این بخش است.

وی برای بازدید از گمرکات مازندران به نوشهر سفر کرده است.

اداره کل گمرکات مازندران در نوشهر واقع است.