به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج، ،ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وظیفه ذاتی خود در موضوع مقابله با مواد مخدر و نیز رویکردهای جدید آن مبنی بر فرهنگ‌ سازی و تلاش برای پیشگیری از ابتلای جامعه بویژه جوانان و نوجوانان به این بلای خانمان سوز، قصد دارد از حضورگسترده بسیج درمیان اقشار مختلف جامعه در مبارزه با اعتیاد و آگاه ‌سازی جوانان استفاده کند.

بر اساس اعلام هومان نارنجی‌ها مدیرکل امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، استفاده بیشتر از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج از برنامه‌های این ستاد در سال 88 است که با هماهنگی های صورت گرفته، تربیت مربیان بسیج در زمینه اطلاع ‌رسانی و مقابله اعتیاد در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال آینده قرار گرفته است تا از این مربیان در زمینه پیشگیری و کار فرهنگی استفاده مناسبی شود.

با توجه به حضور بیش از 4 میلیون بسیجی دانش‌آموز در مدارس سراسر کشور، این بسیجیان می‌توانند در تشریح مضرات و تبعات استفاده از مواد مخدر و راههای مقابله با گسترش این موضوع در مدارس فعالیت جدی داشته باشند.

بسیج دربخش مبارزه با توزیع و انتقال موادمخدر نیز طی سالهای گذشته تلاش‌های بسیاری را مبذول داشته و توانسته است، هزاران تن مواد مخدر وارداتی به کشور را ضبط و به همراه توزیع‌کنندگان تحویل مراجع قضایی دهد که با توجه به اقدام اخیر در ورود به عرصه فرهنگی مبارزه با مواد مخدر، طی سالهای آینده شاهد تاثیر هرچه بیشتر حضور بسیجیان در این مهم اجتماعی خواهیم بود.



