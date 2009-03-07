پیام اصلی انقلاب باید از سد رسانه های بیگانه عبور کند

به گزارش خبرنگارمهر، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس شورای راهبردی همایش عملیات روانی در نشستی با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد درباره برگزاری این همایش اظهار داشت: همایش عملیات روانی مهندسی و آینده پژوهی در روز 20 اسفند در مرکز همایش های صدا وسیما در دو نوبت صبح و عصر برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مقدمات برپایی برگزاری همایش عملیات روانی از حدود 4 ماه قبل برنامه ریزی شده است، به بخشی از اهداف این همایش اشاره کرد و افزود: توجه به پرداختن به موضوع عملیات روانی یک اولویت در مسائل بنیادی و کاربردی در مجموعه دستگاه های ذیربط نظام است .

سردار جزایری ایجاد تعامل و ارتباط و دستیابی به گفتمان واحد و ادبیات روشن تر در دستگاه های ذیربط نظام را یکی دیگر از اهداف برگزاری همایش عملیات روانی عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم به تعاملات، ارتباطات میان بخشی تحت موضوع عملیات روانی یا قدرت نرم بپردازیم، از سویی دیگر یافتن راهکارهای جدید و دستیابی به یافته های علمی و عملی را می توان یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش برشمرد که در این حوزه تا کنون در کشورهای خارجی کارهای بسیاری صورت گرفته و ما نیز در تلاشیم در کشورمان اقداماتی در این خصوص داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دستیابی به یافته ها تجزیه و تحلیل آن و یافتن راهکار برای این یافته ها از دیگر اهداف برگزاری همایش عملیات روانی است، گفت : معرفی برنامه ها، توانمندی ها و ظرفیت های انقلاب نیز از دیگر اهداف این همایش است که معتقدیم باید آنها را از سد رسانه های بیگانه عبور داد و پیام اصلی را به مخاطبان آن در سایر کشورها رساند.

رئیس شورای راهبردی همایش عملیات روانی اظهار امیدواری کرد که از طریق برگزاری این همایش اقداماتی که نیاز است از طریق نهادها و ارگان ها صورت گیرد با دستیابی به سامانه های جدید برای مقابله با عملیات روانی محقق گردد.

سردار جزایری ادامه داد: طی چند ماه اخیر موفق شدیم تعدادی از سازمان های کشوری و لشکری در عرصه های مدیریتی، علمی، تحقیقاتی و آموزشی را برای حضور در همایش عملیات روانی هماهنگ کنیم و هم اکنون حدود 20 سازمان و ارگان در برپایی این همایش شرکت دارند.

وی اتفاق مبارک رخ داده در آستانه برگزاری همایش عملیات روانی را ارسال مقالات فراوان و رویکرد مثبت نخبگان به این همایش دانست و تصریح کرد: در فراخوان مقالات بر نگاه کاربردی تاکید داشتیم و تاکنون 125 مقاله کامل و 160 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که این موضوع امید زیادی در رویکرد علمی نخبگان به این مقوله برای ما ایجاد کرده است.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: امیدواریم که در خلال دریافت این مقالات و برگزاری همایش عملیات روانی بتوانیم طرح ها و برنامه های بهتری را برای مقابله با عملیات روانی در اختیار نظام قرار بدهیم.

سردار جزایری تاکید کرد که تلاش ما بر این است تا موضوع مقابله با عملیات روانی تنها به برپایی این همایش محدود نشود ، چرا که این مسئله آغازی است برای انجام یک کار جدی و ضروری برای مقابله با عملیات روانی؛ بنابراین باید بتوانیم صرفنظر از انتشار موضوع در رسانه ها با ایجاد پنل های اختصاصی و اجرایی در سازمان ها و نهادها با توجه به شرایط خاص آن دستگاه اقداماتی را انجام داد.