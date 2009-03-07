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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

کندوان نیازمند نگاه ملی است

کندوان نیازمند نگاه ملی است

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس بیان داشت: محور ترانزیتی و گردشگری کندوان به توجه و نگاه ملی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج علی نیا ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان در فرمانداری افزود: سالانه میلیون ها مسافر در این محور تردد می کنند بنابراین برای ایمن سازی آن باید حمایت ملی شود.

وی خاطر نشان کرد: با در پیش بودن فصل نوروز، استقرار اکیپهای امدادی و جاده ای در این محور ضروری است.

به گفته علی نیا، حجم سنگین ترافیک این محور در ایام عید، نیازمند راهکاری ویژه برای تسهیل در این پدیده است.

فرماندار چالوس از متولیان امر خواست برای رفع مشکلات محور کندوان چاره ای ویژه اتخاذ کنند.

وی بیان داشت: ساماندهی پمپ بنزین مرزن آباد از دیگر مسائلی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: کشیک های نوروزی نانوایی ها و برنامه ریزی برای اسکان مسافران از دیگر برنامه ها است.

شهرستان گردشگر پذیر چالوس در غرب مازندران واقع است.

کد مطلب 844958

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