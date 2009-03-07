20 هزار دانش آموز گلستانی از جشنواره فیلم رشد دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، یوسف محمدی ظهر شنبه در مراسم افتتاح این جشنواره در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان افزود: هنر راهی کوتاه و میان بر در عرصه تعلیم و تربیت به شمار می آید و آموزش از طریق دیدن از مهمترین اهداف برگزارش این جشنواره است.

وی اظهار داشت: رسانه ابزاری برای انتقال اطلاعات و به روزرسانی داده ها است و با دیدن فیلمها می توانیم بینش خود را ارتقاء دهیم.

وی خاطرنشان کرد: زیربنای فرهنگ و تمدن ملتها بر میزان اطلاعات و آگاهی از تحولات و نوآوریهای علمی، آموزشی و تربیتی استوار است و این جشنواره تلاش می کند که دانش را در آیینه تصویر به نمایش بگذارد.

به گفته محمدی، این جشنواره در شهرهای گرگان و گنبد از 17 تا 22 اسفند و در علی آباد، روزهای 18 و 19 اسفند و بندرگز در 20 و 21 اسفندماه برگزار می شود و دانش آموزان و اولیای آنها و علاقمندان می توانند از این فیلمها دیدن کنند.

همچنین معاون آموزش و نواوری سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز در آئین افتتاح سی و هشتیمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در گرگان گفت: 44 فیلم داخلی و خارجی از مجموع فیلمهای رشد در جشنواره های این استان به نمایش گذاشته می شود.

محمدعلی ندافی افزود: بیشترین میزان دریافت اطلاعات و داده ها از طریق چشم و گوش است و داده های دریافتی از چشم مستقیم به قلب می رود و ماندگاری آن بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم رشد خوراکی برای چشمها است و معلمان و اولیاء می توانند از این پدیده برای امر تعلیم و تریبت استفاده کنند.

به گفته ندافی، فرهنگ از سه عنصر بینش، تنش و انگیزه تشکیل شده است باید با اصلاح بینش و انگیزه، کنش ها را تقویت کنیم و جشنواره فیلم رشد این امکان را می دهد که مسائل اطراف را بهتر درک و بینش را افزایش دهیم.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز دارد.