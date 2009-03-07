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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

20 هزار دانش آموز گلستانی از جشنواره فیلم رشد دیدن می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی برنامه ریزی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: 20 هزار دانش آموز استان از فیلمهای جشنواره رشد در استان دیدن می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، یوسف محمدی ظهر شنبه در مراسم افتتاح این جشنواره در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان افزود: هنر راهی کوتاه و میان بر در عرصه تعلیم و تربیت به شمار می آید و آموزش از طریق دیدن از مهمترین اهداف برگزارش این جشنواره است.

وی اظهار داشت: رسانه ابزاری برای انتقال اطلاعات و به روزرسانی داده ها است و با دیدن فیلمها می توانیم بینش خود را ارتقاء دهیم.

وی خاطرنشان کرد: زیربنای فرهنگ و تمدن ملتها بر میزان اطلاعات و آگاهی از تحولات و نوآوریهای علمی، آموزشی و تربیتی استوار است و این جشنواره تلاش می کند که دانش را در آیینه تصویر به نمایش بگذارد.

به گفته محمدی، این جشنواره در شهرهای گرگان و گنبد از 17 تا 22 اسفند و در علی آباد، روزهای 18 و 19 اسفند و بندرگز در 20 و 21 اسفندماه  برگزار می شود و دانش آموزان و اولیای آنها و علاقمندان می توانند از این فیلمها دیدن کنند.

همچنین معاون آموزش و نواوری سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز در آئین افتتاح سی و هشتیمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در گرگان گفت: 44 فیلم داخلی و خارجی از مجموع فیلمهای رشد در جشنواره های این استان به نمایش گذاشته می شود.

محمدعلی ندافی افزود: بیشترین میزان دریافت اطلاعات و داده ها از طریق چشم و گوش است و داده های دریافتی از چشم مستقیم به قلب می رود و ماندگاری آن بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم رشد خوراکی برای چشمها است و معلمان و اولیاء می توانند از این پدیده برای امر تعلیم و تریبت استفاده کنند.

به گفته ندافی، فرهنگ از سه عنصر بینش، تنش و انگیزه تشکیل شده است باید با اصلاح بینش و انگیزه، کنش ها را تقویت کنیم و جشنواره فیلم رشد این امکان را می دهد که مسائل اطراف را بهتر درک و بینش را افزایش دهیم.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 844959

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