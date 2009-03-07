رئیس سازمان عالی حسابرسی ژاپن از دیوان محاسبات تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه " کازوهیکو فوشیا " آمده است: به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان " آسوسای " و نیز مسئول برگزاری برنامه های آموزشی این سازمان صمیمانه از حمایت های بی دریغ دیوان محاسبات ایران از فعالیت های سازمان آسوسای، قدردانی می کنم.



رئیس سازمان عالی حسابرسی ژاپن، همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای دیوان محاسبات ایران، ابراز امیدواری کرده که همکاری های میان دو سازمان عالی حسابرسی ژاپن و ایران افزایش یابد.



سازمان منطقه ای موسسات عالی حسابرسی آسیا (آسوسای) زیر مجموعه سازمان اینتوسای بوده و دارای 43 عضو از کشورهای منطقه آسیا می باشد و ارتقاء سطح حسابرسی دولتی در منطقه آسیا از طریق آموزش به عنوان موثرترین ابزار انتقال تجربیات و اطلاعات نوین حسابرسی، از وظایف اصلی و ذاتی این سازمان به شمار می رود.



موسسه عالی حسابرسی ژاپن به عنوان موسسه ای پویا به نمایندگی از کشورهای منطقه آسیا مسئولیت اجرای برنامه های آموزشی سازمان آسوسای را به عهده دارد.