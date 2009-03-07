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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

کفاشیان در حضور علی آبادی رئیس مجمع فدراسیون فوتبال شد

کفاشیان در حضور علی آبادی رئیس مجمع فدراسیون فوتبال شد

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در حالی ظهر امروز آغاز شد که علی کفاشیان در حضور رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال که نخستین مجمع این فدراسیون پس از برگزاری انتخابات و اصلاح اساسنامه بود، پیش از ظهر امروز در سالن ابن سینای صدا و سیما برگزار شد.

در این مجمع که با حضور محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، محسن صفایی فراهانی رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و بیش از 50 نفر از اعضای مجمع برگزار شد، موارد مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها ارائه گزارش مالی فدراسیون در سال 86 ، گزارش از فعالیتهای فدراسیون در سال گذشته بود. در این نشست مقرر شد با رای اعضا، رئیس فدراسیون فوتبال، ریاست مجمع این فدراسیون را برعهده گیرد.

همچنین اعضا به تشکیل کمیته ای با هدف بررسی موارد اصلاح اساسنامه و حق عضویت در فدراسیون فوتبال رای دادند.

کد مطلب 844963

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