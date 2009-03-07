  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۵

سردار قصری:

54 دفتر تحقیقات در نیروی انتظامی کشور فعال است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا گفت: 54 دفتر تحقیقات در نیروی انتظامی کشور فعال است که 32 دفتر به صورت تخصص در تهران دایر است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار محمد قصری پیش از ظهر امروز در همایش" فضاهای مجازی، آسیب ها و پیامدها" در سمنان گفت: ایران در برنامه توسعه به قطب بزرگ نرم افزاری در جهان تبدیل خواهد شد.

به گفته وی، انجام و اجرای فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری میزگرد و همایش های تخصصی ، تالیف از جمله فعالیتهای دفاتر تحقیقات در نیروی انتظامی کشور است.

سردار قصری با اشاره به اینکه برپایی همایش فضاهای مجازی، آسیب ها و پیامدها یکی فعالیت های دفاتر تحقیقات در ناجا است، اظهار داشت: امسال 11 همایش در موضوعات مختلف توسط ناجا برگزار شده است.

وی با بیان اینکه همایش امنیت انسانی در شرق کشور، پیشگیری آسیب های اجتماعی، امنیت و شعایر اسلامی، ترافیک ، مشهد و آینده از همایش های برگزار شده ناجا است، اظهارداشت: پنج همایش دیگر تا پایان سالجاری در استانهای کشور برگزار می شود که از جمله آنها امنیت و گردشگری در اصفهان، امنیت و توسعه در تبریز، قاچاق و امنیت انتظامی در بوشهر است.

رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا بات اشاره به طرح های این دفتر در استان سمنان گفت: تاثیر پذیری از نزدیکی جغرافیایی با مرکزیت، تاثیرپذیری از قابلیتهای صنعتی (شهرکهای صنعتی) ، تاثیر پذیری های اجتماعی از توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و ریشه دار بودن و عمق باورهای دینی در این استان می تواند مورد تحقیق و بررسی این مرکز قرار گیرد.

کد مطلب 844964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها