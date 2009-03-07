54 دفتر تحقیقات در نیروی انتظامی کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار محمد قصری پیش از ظهر امروز در همایش" فضاهای مجازی، آسیب ها و پیامدها" در سمنان گفت: ایران در برنامه توسعه به قطب بزرگ نرم افزاری در جهان تبدیل خواهد شد.

به گفته وی، انجام و اجرای فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری میزگرد و همایش های تخصصی ، تالیف از جمله فعالیتهای دفاتر تحقیقات در نیروی انتظامی کشور است.

سردار قصری با اشاره به اینکه برپایی همایش فضاهای مجازی، آسیب ها و پیامدها یکی فعالیت های دفاتر تحقیقات در ناجا است، اظهار داشت: امسال 11 همایش در موضوعات مختلف توسط ناجا برگزار شده است.

وی با بیان اینکه همایش امنیت انسانی در شرق کشور، پیشگیری آسیب های اجتماعی، امنیت و شعایر اسلامی، ترافیک ، مشهد و آینده از همایش های برگزار شده ناجا است، اظهارداشت: پنج همایش دیگر تا پایان سالجاری در استانهای کشور برگزار می شود که از جمله آنها امنیت و گردشگری در اصفهان، امنیت و توسعه در تبریز، قاچاق و امنیت انتظامی در بوشهر است.

رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا بات اشاره به طرح های این دفتر در استان سمنان گفت: تاثیر پذیری از نزدیکی جغرافیایی با مرکزیت، تاثیرپذیری از قابلیتهای صنعتی (شهرکهای صنعتی) ، تاثیر پذیری های اجتماعی از توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و ریشه دار بودن و عمق باورهای دینی در این استان می تواند مورد تحقیق و بررسی این مرکز قرار گیرد.