مدرسه دارالفنون دانشگاه فرهنگیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضاعلی احمدی در پایان همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی که امروز در دانشکده هنر دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی هیچ اقدامی برای بازسازی مدرسه دارالفنون که در حال تخریب است نمی کنند، گفت: مدرسه قدیمی دارالفنون با کاربری جدید برای دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده است و با هماهنگی که با سازمان میراث فرهنگی داریم بازسازی آن به زودی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: البته بخشی از این مدرسه نیز موزه می شود.

ساخت مجتمع های آموزشی از سال آینده آغاز می شود

علی احمدی درباره ایجاد مجتمع های آموزشی آموزش و پرورش گفت: مجتمع های آموزشی می توانند برای شهرکهای مسکونی جدید بنا شوند و می توان در این مجتمع ها کتابخانه و نمازخانه مشترک ساخت.

وی ادامه داد: اگر این مجتمع ها راه اندازی شوند سالن غذاخوری و خوابگاهها می توانند مشترک باشند و در نتیجه صرفه جویی بیشتری در مصالح صورت گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجتمع های آموزشی می تواند الگوی جدید در شهرک ها و در مناطقی که بافت فرسوده دارند باشد، افزود: از سال آینده ساخت تعدادی از این مجتمعهای آموزشی در کشور آغاز می شود.

ساخت مدرسه باید توسط مسکن و شهرسازی و شهرداری ها صورت گیرد

علی احمدی در پاسخ به این سئوال که چه برنامه ای برای ساخت مدارس توسط انبوه سازان که سال گذشته قانون آن در مجلس شورای اسلامی لغو شد دارید، گفت: معتقدیم که لغو قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان تعلیم و تربیت دانش آموزان این مجتمع ها را با آسیب مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: دنبال این هستیم که ساخت مدارس در مجتمع ها را به شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی بسپاریم .ضمن اینکه قانون قبلی نیز جامع نبود. لذا دنبال این هستیم که این موضوع را از طریق مجلس دنبال کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ساخت مدرسه در کشورهای دیگر به عهده شهرداریها و مسکن و شهرسازی است و وزارت آموزش و پرورش وظیفه تعلیم و تربیت را دنبال می کند گفت: آموزش و پرورش ایران نیز باید به همین گونه باشد و ما باید تلاشمان را بر روی آموزش متمرکز کنیم.

علی احمدی درباره محرم سازی مدارس نیز گفت: این طرح از مطالبات مردم جامعه اسلامی است که می خواهند فرزندانشان در مصونیت باشند و ما هم با دو رویکرد این طرح را دنبال می کنیم.

وی اظهار داشت: در رویکرد اول باید طبق ضوابط شهرسازی از احداث ساختمانهای بلند در اطراف مدارس جلوگیری شود و همچنین آموزش و پرورش در جایابی مدارس نیز باید دقت لازم را به عمل آورد و در نهایت نیز پس از ساخت مدارس تمهیدات لازم را برای محرم سازی در نظر گیریم.