فیلمبرداری "سفر مرگ" به نیمه رسید

آقاکریمی درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری "سفر مرگ" پنجم اسفند در تهران شروع شد. سکانس‌های بیماستان و پزشکی قانونی در تهران فیلمبرداری شد و این ‌روزها کار در شهرک ناز در اطراف کرج ادامه دارد. تا امروز طبق برنامه پیش رفته‌ایم و اواخر اسفند فیلمبرداری به پایان می‌رسد.

این کارگردان ادامه داد: پس از تعطیلات سال نو مراحل فنی فیلم شروع می‌شود. تدوین را کیانوش عیاری انجام می‌دهد و سعید شهرام موسیقی را می‌سازد. گرچه "سفر مرگ" بهار آینده آماده نمایش می‌شود، اما ترجیح می‌دهم فیلم درجشنواره فیلم فجر روی پرده برود.

"سفر مرگ" اولین فیلم سینمایی حسن آقاکریمی داستان دو مرد است که خودرویی کرایه می‌کنند تا به منطقه‌ای دور بروند. راننده تصور می‌کند آنها می‌خواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند.

مهدی جعفری فیلمبردار، آرش برومند صدابردار، محسن پناهی طراح صحنه و لباس، حسین فلاحیان طراح چهره‌پردازی ، وحید احمدیه سرمایه‌گذارو فریدون بخشایش مدیر تولید این فیلم هستند. آقاکریمی این فیلم را با حمایت و مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه می‌کند.