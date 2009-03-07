پیروزی قاطع تیم ملی کشتی ایران برابر کوبا / در انتظار جدال با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام جهانی از صبح امروز در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد که تیم ملی کشورمان در اولین دیدار خود برابر تیم ملی کشتی آزاد کوبا به پیروزی قاطع 7 بر صفر دست یافت.

در وزن 55 کیلوگرم این مبارزه حسن رحیمی برابر روجاس به روس تشک رفت و موفق شد حریف خود را شکست دهد. رحیمی تام اول را 4 بر 1 واگذار کرد اما در دو وقت دوم و سوم با نتیجه 1 بر صفر و 2 بر 1 به پیروزی رسید.

در وزن 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور به مصاف والدز توبیرو رفت و در دو وقت با نتایج 2 بر 1 و 4 بر 1 حریف خود را شکست داد.

در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی برابر مارین کاستلیو به روی تشک رفت و موفق شد در دو وقت با نتایج 3 بر صفر و 2 بر صفر حریف خود را شکست دهد.

در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی برابر لانکو هورا در دو وقت با نتایج 2 بر صفر و 3 بر 2 به پیروزی رسید.

در وزن 84 کیلوگرم رضا یزدانی در کشتی سخت و دشوار برابر سالا پزر به روی تشک رفت و در حالی که وقت اول را 2 بر صفر واگذار کرده بود در دو وقت بعدی 1 بر 1 و 3 بر صفر به پیروزی رسید.

در وزن 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی برابر میشل باتیستا در دو وقت با نتایج 3 بر صفر و 1 بر صفر به پیروزی رسید.

در هفتمین کشتی نیز در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی برابر رمرو در دو وقت با نتایج 3 بر صفر و 6 بر صفر به پیروزی قاطع رسید تا تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه 7 بر صفر کوبا را شکست دهد.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان از ساعت 15 امروز در حساس ترین کشتی خود باید به مصاف تیم ملی کشتی آزاد روسیه برود.