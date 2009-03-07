اداره کشور به شیوه قرن بیستمی نتیجه بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح امروز در دومین جشنواره "ساب پرتالهای شهرداری تهران" گفت: زندگی همه ما از روابط متقاتبل انسان و محیط به وجود می آید و در این روابط نیازمندیم هم محیطمان سالم بماند و هم انسانها سالم بمانند.



وی با اشاره به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات ، یادآور شد: ما متاسفانه در کشور و شهر خود نتوانستیم در 100 سال گذشته هماننتد بقیه دنیا حرکت کنیم و در این بخش عقب ماندگی جدی و اساسی داریم و امروز فناوری اطلاعات فرصت مناسبی را پیش روی ما قرار داده است.



قالیباف با اشاره به اینکه عقب ماندگی در حوزه توسعه در کشور وجود دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر رویکردها در آغاز قرن 21 این فرصت را به ما داده که بتوانیم همه عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم و اگر این بار نتوانیم این عقب ماندگی ها را جبران کنیم دیگر فاصله ما از 10 سال و 15 سال به سال نوری می رسد و دیگر امکان جبران وجود نخواهد داشت.



شهردار تهران معتقد است ، اگر امروز در شهر به دنبال مبادله دانش و ثروت ، سرویس دهی مناسب ، توزیع عادلانه امکانات و کرامت انسانی هستیم و اگر عدالت را به عنوان مهمترین دغدغه می دانیم و حقوق شهروندی و مشارکت معنی دار مردم را اساس کار می دانیم ، ناگزیریم از ابزار و امکانی که امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ما فراهم کرده حداکثر استفاده را ببریم و اگر امروز به دنبال حل معضل ترافیک و صرفه جویی در انرژی هستیم و آلودگی هوا را به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های شهر می دانیم ، باید با این نگاه پیش برویم .



شهردار تهران در ادامه افزود: از سوی دیگر اگر در شعارهای خود بحث ارتقای کیفیت زندگی در ابعاد مادی و معنوی را مد نظر داریم ، این راه منحصر به فرد ترین راه است.



قالیباف با بیان اینکه اگر احساس کنیم درآمدهای ما از توسعه شهر و ساخت و ساز اتفاق می افتد اشتباه بزرگی کرده ایم گفت : تولید ثروت در شهر مکانیزم خاص خود را دارد و مسیر چرخش نقدینگی در شهر جای دیگری است . اگر بتوانیم بر نقدینگی شهر مدیریت کنیم و آن را در مسیر خدمات قرار دهیم حتما به سمت درآمدهای پایدار گام بر خواهیم داشت.



شهردار تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید با همکاری محیطهای علمی و بخش اجرایی ، شهر تهران را پیشگام در این عرصه کنیم. زیرا تهران امروز این ویژگی را دارد که اگر به درستی عمل کنیم هم در سطح بالادستی و پایین دستی چه از بعد جغرافیایی و از بعد نظام اداری و سیاسی می تواند اثر مثبت و یا منفی بگذارد.



وی تاکید کرد: توقع من از همکاران این است که شهرداری در این حوزه حتما باید بین بخش های دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی و بخش های خصوصی پیشتاز باشد.

شهردار شهر تهران ابراز امیدواری کرد تا ظرف 2 تا 3 سال آینده شهر تهران مشابه شهرهای پیشرفته دنیا بوده و حرفی برای گفتن داشته باشد.