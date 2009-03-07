معلمان پاسخگوی سئوالات ذهنی دانش آموزان در مورد مهدویت باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد کریمی روز شنبه در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ بیعت و عهد در مدسه راهنمایی پسرانه فردوسی ناحیه یک ساری افزود: مادران، پدران و معلمان با آموزش اصول دینی و اخلاقی، دانش آموزان را در مسیر درست هدایت می کنند .

وی با بیان اینکه در مورد غیبت و عمر طولانی ولی عصر (عج) باید به سئوالات ذهنی دانش آموزان پاسخ داد افزود: با مراجعه به تاریخ نمونه هایی را خواهیم یافت که به اذن خداوند معجرات و اتفاقات خارق العاده ای رخ داده است.

استاندار مازندران به عمر طولانی حضرت نوح به معراج رفتن پیامبر (ص) و زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی اشاره کرد و گفت: غیبت و عمر طولانی امام زمان (عج) هم از جمله رویدادهایی است که به اذن خداوند صورت گرفته است.

وی انتظار ظهور امام زمان را برای شیعیان مهم خواند و افزود: بیعت دانش آموزان با امام زمان ، در خوب درس خواندن و رعایت اخلاق دینی و انتخاب درست مسیر زندگی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم گفت: نهم ربیع الاول مصادف با ولایت امام زمان (عج) روز خجسته ای برای شیعیان و مومنان است.

عبدالوحید فیاضی افزود: نواخته شدن زنگ بیعت و عهد بیانگر اهمیت آغاز امامت حضرت ولی عصر برای ماست.

وی تصریح کرد: این زنگ، زنگ بیداری است برای کسانی که با ولایت آشنا نیستند و زنگ بیعت مجدد است برای کسانی که در سایه آن حضرت زندگی می کنند.