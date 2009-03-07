با حذف مدیران دو شغله از ورزش مخالف هستیم / ورزش آسیب می بیند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی امروز در پایان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به پیگیری وضعیت دو شغله ها در ورزش اظهار داشت: به طور جدی مخالف این طرح هستم چرا که این طرح را به لحاظ علمی و منطقی صحیح نمی دانم.

وی افزود: در ورزش ایران حدود 25 تا 30 هزار نفر هستند که به صورت دو شغله مشغول به کارند. این افراد به لحاظ مالی کمک رسانی قابل توجهی به ورزش دارند. در واقع ورزش ایران بسیاری از امکانات و برنامه های خود را از جانب دو شغله ها و حمایتهای مالی خوب آنها به دست می آورد پس نباید با قطع همکاری با آنها عامل آسیب رسیدن به ورزش شویم.

علی آبادی در پاسخ به این سئوال که آیا سران قوای سه گانه هم در مورد طرح دو شغله ها و حذف آنها از ورزش وارد عمل شده اند، اظهار داشت: از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم ولی همه باید دست به دست هم دهیم تا مانع از قطع ارتباط افراد دو شغله با ورزش شویم. در مجموع هیئت های استانی ایران توسط 130 هزار نفر اداره می شوند هر کدام از این هیئت ها به طور میانگین 5 تا 7 عضو دو شغله دارند. اگر بخواهیم آنها را از فعالیت در ورزش محروم کنیم باید بپذیریم که ورزش کشورمان نیروهای زیادی که اتفاقا همه آنها کارساز هم هستند را از دست خواهد داد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه ورزش اقتصادی نیست،خاطر نشان کرد: نباید به این دید به ورزش نگاه کرد. افراد زیادی با پست های مختلف در ورزش فعالیت می کنند که حتی یک ریال هم بابت خدمات خود دریافت نمی کنند چه بسا بسیاری از این افراد دو شغله هستند.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه با اشاره به طرح ملی فوتبال ایران یاد آور شد: فوتبال رشته مورد علاقه مردم است و باید برای گسترش استاندارد آن با لحاظ کردن بسیاری از موارد جانبی تلاش کرد. در همین راستا زیر ساختهای زیادی را شامل مجموعه ورزشی های مختلف در نقاط مختلف احداث کرده ایم البته چشم انداز ما تا سال 1390 است و تا همین تاریخ ظرفیت سازی لازم برای پوشش ورزشی هموطنان را به اتمام می رسانیم.

وی به احداث ورزشگاه در برخی از استانها اشاره کرد و گفت: فارس، اصفهان، خراسان، تهران و اردبیل از جلمه استانهایی هستند که به زودی ورزشگاههایی با ظرفیت 25 تا 30 هزار نفر را در خود خواهند دید در این میان ورزشگاه فارس یکی از بهترین ورزشگاه خاورمیانه خواهد بود.

علی آبادی در مورد موضوع برخورد با افرادی که در فوتبال مشغول به اخاذی هستند، یادآور شد: برخورد سازمان تربیت بدنی با این گونه افراد ادامه خواهد داشت. از اینکه وزارت اطلاعات هم زمان با آغاز به کار سازمان تربیت بدنی برای برخورد با این گونه افراد وارد عمل شد و همگام با ما به شناسایی و دستگیری آنها اقدام کرد خوشحالم و از این بابت از مدیران وزارت اطلاعات تشکر می کنم.