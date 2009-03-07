60 درصد از مراتع لرستان فقیر هستند

احمد رضا کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: متاسفانه فقط 10 درصد مراتع لرستان در کلاس خوب، 30 درصد در کلاس متوسط و 60 درصد در رده بندی فقیر هستند.

وی با بیان اینکه لرستان دارای 1 میلیون و 217 هزار و 314 هکتار جنگل است، بیان داشت: همچنین این استان دارای 883 هزار و 357 هکتار مرتع می باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه لرستان در دو حوزه مهم دز و کرخه قرار دارد، افزود: این استان دارای مساحتی بالغ بر 2 میلیون و 800 هزار هکتار است که 60 درصد آن در حوزه رودخانه کرخه و 40 درصد آن در حوزه رود دز قرار دارد.

کلانتری با بیان اینکه لرستان به علت اینکه 75 درصد اراضی آن دارای شیب بالای 12 درصد هستند به صورت طبیعی مستعد فرسایش است، یادآور شد: همچنین در حال حاضر بیش از 17 هزار خانوار کوچ رو از عرصه منابع ملی این استان استفاده می کنند.

وضعیت بحرانی فرسایش خاک / کمبود کارشناس در منابع طبیعی لرستان

وی با اشاره به وضعیت بحرانی فرسایش خاک در این استان، افزود: لرستان در مقابل حوادثی چون سیل یکی از استان های در معرض خطر کشور است.

مدیر کل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان ادامه داد: با توجه به وضعیت لرستان پیرامون فرسایش خاک و ضرورت فعالیت مستمر کارشناسان، این استان با کمبود اعتبارات و نیروی متخصص لازم روبه رو است.

کلانتری ضمن تاکید بر رشد اعتبارت در طول دولت نهم در این حوزه، افزود: در حال حاضر در این سازمان بیش از 200 نفر کارشناس مشغول به فعالیت است.

وی ادامه داد: علی رغم حضور کارشناسان متخصص در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با توجه به عرصه وسیع جنگل ها و مراتع استان این تعداد کارشناس کافی و جوابگوی نیاز نیست.

این مقام مسئول با اشاره به معضل آتش سوزی در جنگل ها و مراتع لرستان، خواستار همکاری رسانه ها در فرهنگ سازی پیرامون حفاظت از منابع طبیعی شد.