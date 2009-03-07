172 هزار قرص و کپسول تقلبی ترک اعتیاد در کرج کشف شد

سرهنگ نادر سرکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: باند تولید و توزیع داروهای تقلبی ترک اعتیاد، کپسولهای لاغری و انواع کرم های موضعی که تحت عنوان شرکت پارامیس و آنجل و انرژی در کرج فعالیت داشتند، شناسایی و منهدم شدند.

این مسئول افزود: این باند تحت سرپرستی یک زوج داروهای تقلبی خود را از شبکه های مختلف ماهواره تبلیغ کرده و با ارائه شماره تلفن های مختلف از شبکه های فارسی زبان غیرمجاز ماهواره ای اقدام به جذب مشتری از سراسر کشور می کردند.

سرکاری ادامه داد: محل اصلی فعالیت این باند در کرج بوده و در استان های مشهد، سنندج، سمنان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شیراز، اصفهان، کرمان، اهواز، اراک و بندرعباس شعبه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: سرکردگان اصلی این باند که خود را پزشک متخصص داروساز معرفی می کردند با شناسایی مشتریان از سراسر کشور داروهای تقلبی خود را با قیمت 75 تا 130 هزار تومان به فروش می رساندند در حالی که این افراد تخصصی در امر پزشکی نداشتند.

در بازرسی از مکان تهیه و تولید این داروهای تقلبی تعداد 172 هزار و 500 عدد انواع قرص و کپسول ترک اعتیاد، یک کیلوگرم قرص آماده، آسیاب شده جهت بسته بندی تحت عنوان پودر ترک اعتیاد، 10 عدد ژل موضعی ضد درد، 50 عدد نوار تست مرفین، 108 عدد پودر سفید کننده دندان، 100 عدد کرم دست و صورت، 160 شربت ترکت اعتیاد، چهار هزار و 500 لیبل آماده برای چسباندن روی قوطی های داروهای تقلبی، 100 عدد کپسول لاغری، 1500 عدد کپسول تقویت جنسی و ... کشف و ضبط شد.