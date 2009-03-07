واکسن آنفولانزا برای زائران حج عمره تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اعلام این خبر طی اطلاعیه ای نوشت: با توجه به توصیه وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت تلقیح واکسن آنفولانزا علاوه بر واکسن مننژیت برای زائرین حج تمتع و حج عمره ، واکسن آنفولانزا به میزان کافی توسط این شرکت در اختیار جمعیتهای هلال احمر در کلیه استانها قرار می گیرد تا به همراه واکسن مننژیت به زائرین تلقیح شده و ایمنی و سلامت آنان را حین انجام این سفر معنوی تامین نماید.

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