واکسن آنفولانزا برای زائران حج عمره تامین شد

واکسن آنفولانزا ویژه زائرین حج عمره توسط شرکت پخش سها هلال تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر تامین شده است که در اختیار جمعیتهای هلال احمر قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اعلام این خبر طی اطلاعیه ای نوشت: با توجه به توصیه وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت تلقیح واکسن آنفولانزا علاوه بر واکسن مننژیت برای زائرین حج تمتع و حج عمره ، واکسن آنفولانزا به میزان کافی توسط این شرکت در اختیار جمعیتهای هلال احمر در کلیه استانها قرار می گیرد تا به همراه واکسن مننژیت به زائرین تلقیح شده و ایمنی و سلامت آنان را حین انجام این سفر معنوی تامین نماید.
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