موفقیت محققان کشور در ساخت سامانه نوردهی خودکار به ساختمانهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور منصوری پژوهشگر طرح، یکی از مشکلات موجود در ساختمانهایی که پنجره و نورگیرهای آنها به سمت شمال قرار دارد را محرومیت از نور مستقیم آفتاب و عوارض ناشی از آن در سلامتی، شادابی و صرفه جویی در مصرف انرژی ذکر کرد و گفت: در این طرح نوعی انعکاس دهنده خودکار طراحی شده است که هماهنگ با حرکت آفتاب، نور خورشید را به نقطه از پیش تعیین شده می تاباند.

وی افزود: این نقطه می تواند نورگیر، پنجره یا سقف راه پله های دارای منفذ باشد به این صورت که در این محل ها به جای نور مایل یا غیر مستقیم، تابش مستقیم انجام خواهد شد.

منصوری محل نصب منعکس کننده را پشت بام، لبه های ساختمان، بناهای مجاور یا بر فراز میله های بلند ذکر کرد و گفت: دستگاهی که در این منعکس کنند قرار داده شده است به طور خودکار و درهر موقعیت خود را با تابش خورشید تطبیق می دهد.

وی افزود: این سامانه را می توان برای ساختمانهای ساخته شده و هم در مرحله طراحی ساختمان در نظر گرفت تا دست مهندسان طراح برای معماری بهتر باز شود.

بر اساس این گزارش، بخش تنظیم خودکار این سامانه از 3 موتور و 3 جعبه دنده، 7 حسگر نور و مدارهای کنترل تشکیل شده است که همزمان با طلوع آفتاب جهت خورشید را تشخیص داده و حرکت در مسیر آن را تا غروب ادامه می دهد. آینه این دستگاه علاوه بر قابلیت حرکت در 4 جهت اصلی، حرکت دورانی در جهت و خلاف جهت عقربه های ساعت دارد که کارآیی آن را در انعکاس نور افزایش داده است.

به گفته طراح سامانه نوردهی خودکار، آینه این دستگاه باید بر اساس مشخصات هر واحد مسکونی تنظیم و نصب شود.

بر اساس این گزارش، این طرح در قالب رساله کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و مدیریت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.