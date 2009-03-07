همایش موسیقی ملی ایران در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر ، در این همایش که به همت فرهنگخانه مازندران و به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس گروه موسیقی "شواش" برگزار می شود گروه شمشال به سرپرستی حسین حمیدی از تهران، گروه مهر به سرپرستی رمضانعلی بی طرف از سمنان و گروه شواش به سرپرستی احمد محسن پور برنامه هایی را اجرا خواهند کرد.

همچنین گروه ورشان به سرپرستی مرادعلی عالمی از ساری و گروه چاووش به سرپرستی نبی احمدی از آمل به اجرای موسیقی می پردازند و در ادامه سخنرانی پرویز شهریاری با عنوان موسیقی و ریاضی در سده های میانه ایران و مرتضی غزنوی با عنوان بررسی ردیف آوازی عبدالله دوامی ارائه می شود.

در این همایش شعر خوانی شاعران بومی سرا و فارسی گوی چون اسدالله عمادی و کیوس گوران و محمود جوادیان و علی هاشمی چلاوی و اصغر مهجوریان و میر عبدالله سیار و تجلیل از ده ها آهنگساز و شاعر و نوازنده از دیگر برنامه های این جشنواره است.

گروه "شواش" که تا کنون 19 آلبوم موسیقی را منتشر کرده است بیش از بیست کنسرت درداخل و خارج برگزار کرده است.

