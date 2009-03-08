تمام اراضی ملی خراسان رضوی سند دار می شوند

حسن تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بیش از 75 درصد مساحت استان جزو مدیریت منابع ملی است و برای 60 درصد از اراضی منابع طبیعی خراسان رضوی سند ملی صادر شده است.

وی تصریح کرد: برای بیش از 90 درصد اراضی ملی و غیرملی استان تشخیص انجام شده است و تا پایان سال 89 برای تمام اراضی ملی استان سند صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: عرصه‌های قابل فعالیت آبخیزداری استان در حدود 8.5 میلیون هکتار است و در حال حاضر 60 پروژه آبخیزداری در استان در حال انجام است و در 17 نقطه استان 15 کانون بحرانی فرسایش بادی به وسعت 780 هزار هکتار وجود دارد که این میزان یک میلیون و 700 هزار هکتار را تحت تاثیر قرار داده است.

تقوایی با تاکید بر اینکه دشت مشهد نیاز مبرم به عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دارد، اظهار داشت: با وجود خشکسالی و به دلیل فعالیت‌های آبخیزداری در بالا دست برخی از قنوات و چاه‌های استان، آب آن‌ها افزایش یافته است.

مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان با بیان اینکه به لحاظ اقلیمی مساحت بیابان‌های استان بیش از 6 میلیون هکتار است، تصریح کرد: این استان با دارا بودن 6 میلیون و 600 هزار هکتار مرتع در رتبه چهارم کشور قرار دارد.