برای پیشرفت بوکس باید ذهنیت منفی عموم تغییر کند

کیانوش شکوه تازه به خبرنگار مهر در تبریز گفت: هدف اصلی هیات، از بین بردن ذهنیت بد مردم نسبت به رشته بوکس است.

وی افزود: شناختی که مردم از رشته بوکس دارند موجب به حاشیه رانده شدن این رشته شده و در صورت برطرف کردن و اصلاح این شناخت در نزد مردم، راه های رشد این رشته باز خواهد شد.

شکوه تازه اظهار داشت: تامین نیروهای انسانی مجرب در بدنه هیات، استفاده از نظرات علمی اساتید دانشگاهی در زمینه های علوم تغذیه و فیزیولوژی از دیگر اهداف و برنامه های چهار سال اتی هیات بوکس می باشد.

شکوه تازه اضافه کرد: برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی و اعزام تیم های استان به مسابقات کشورهای همسایه همچمون جمهوری آذربایجان ، ترکیه و ارمنستان از دیگر برنامه های هیات در مسیر رشد و توسعه رشته بوکس در استان خواهد بود.

وی از برنامه ریزی هیات برای جذب اسپانسرهای مالی برای تیم ها و هیات خبر داد و گفت: با توجه به رفع مشکل پخش تلویزیونی مسابقات بوکس در مجلس شورای اسلامی ، میل مدیران صنایع و کارخانه ها برای حمایت از تیم های بوکس بیشتر از گذشته خواهد شد.