توانمندی ایران در سایه فداکاری رزمندگان و خون شهدا حاصل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در یادمان شهید "بقاء ثمین طاق" با یادآوری اینکه ایران قبل از انقلاب ایرانی وابسته و فاقد اقتدار در زمینه های مختلف بود، گفت: آنچه که امروز ایران اسلامی توانسته در سایه خون شهدا و استقامت و پایداری ملت به آن دست یابد، اقتدار و توسعه در همه بخش هاست.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: ایران اسلامی امروز دستاوردهای بسیاری را در بخشهای مختلف به دست آورده است به طوریکه پرتاب ماهواره امید تنها گوشه ای از توانمندی های ملت ایران است.

وی ادامه داد: اگر امروز امریکا و غرب در مقابل ایران و اسلام تسلیم شده اند تنها به برکت خون شهدا و ایستادگی رزمندگان، ایثارگران و آزادگان است.

در ادامه این یادمان معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان نیز با تبریک فرا رسیدن آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) گفت: ایران مقتدر حاصل خون شهداست و ما مدیون ایثار و از خود گذشتگی این شهیدان هستیم.

کیقباد علی بابایی عنوان کرد: اگر امروز ایران اسلامی حرف اول منطقه را می زند به برکت خون شهداست.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز هدف از برگزاری یادمان شهید "ثمین تاب" را ادای احترام به آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: دوران دفاع مقدس نشان دهنده ی تعهد و شور جوانان ایرانی در راه تحقق اهداف جمهوری اسلامی است.

"فردین بلوچی" با اشاره به اینکه اداره کل بهزیستی استان زنجان سه شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، افزود: ایرانیان جایگاه کنونی خود را مدیون شهدا هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید وارث خلفی برای خون شهدا باشیم، اظهارداشت: با فرهنگ ایثار و شهادتی که در جامعه نهادینه شده است در زمان حاضر ایران اسلامی با شتاب روبه حرکت، رشد و شکوفایی است.

در پایان این مراسم از 100نفر از ایثارگران و خانواده‌های شهدای سازمان بهزیستی استان تقدیر شد.

این شهید که تحت مراقبت بهزیستی قرار داشت دوران تحصیل خود را در مراغه گذراند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با عضویت در پایگاه 29 امامزاده در استان زنجان در18 خرداد سال 61 برای دفاع از اسلام و انقلاب به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد و در یکی از عملیات های هشت سال دفاع مقدس شربت شهادت را نوشید.