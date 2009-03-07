توقیف 251 تن اکلیل و سرنج در تهران / 75 متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیپور امروز با حضور در پایگاه هفتم پلیس امنیت در جمع خبرنگاران گفت: پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ برنامه ای را در سه مرحله برای آخرین چهارشنبه سال تدوین کرده است که در سه مرحله قبل، خود روز چهارشنبه و بعد از روز چهارشنبه آخر سال اجرا می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا در مرحله اول پلیس امنیت 251 تن اکلیل و سرنج را در تهران توقیف کرد وهر گونه بهره برداری از این محموله با مجوز پلیس امنیت امکان پذیر است. همچنین 123 هزار عدد انواع مواد محترقه و منفجره طی 10 روز گذشته از مناطق مختلف تهران کشف و ضبط شده و 500 کیلو اکلیل و سرنج به صورت بسته های کوچک که برای درست کردن مواد محترقه دست ساز آماده شده بود توقیف گردید و در همین رابطه 75 نفر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ افزود: کسانی که اقدام به فروش، نگهداری و یا ساخت مواد محترقه غیر مجاز کنند پلیس به شدت با آنها برخورد و این افراد تا پایان تعطیلات نوروزی بازداشت و مغازه آنها پلمپ می شود.

علیپور در ارائه آمار 11ماهه پلیس امنیت از عملکرد خود گفت: طی 11 ماهه گذشته 108 هزار و 100 بطری مشروبات الکلی توسط این پلیس کشف شد و در این رابطه 195 نفر دستگیر شدند.

وی همچنین در رابطه با کنترل ارائه محصولات فرهنگی گفت: در سال جاری 3 میلیون و 700 هزار انواع سی دی های مبتذل کشف شد که در این رابطه هزار و 82 نفر دستگیر شدند.

علیپور در رابطه با افرادی که اقدام به تکثیر فیلمهای قبل از اکران گفت: در این رابطه با هماهنگی وزارت ارشاد، پلیس امنیت توانست از اقدامات این تبهکاران در سال جاری جلوگیری کند و 28 نفر از باندهایی که اقدام به توزیع و تولید سی دی های فیلم های قبل از اکران می کردند شناسایی و متلاشی شدند.

رئیس پلیس اطلاعات وامنیت تهران بزرگ از کشف 125 هزار و 113 عدد تجهیزات ماهواره ای طی 11 ماهه گذشته خبر داد و گفت: پلیس تهران بزرگ در این رابطه 4 هزار و 400 مورد را هنگام ورود به تهران شناسایی و کشف کرده است.

علیپور در رابطه با برخورد با اراذل و اوباش گفت: یکی از وظایف جاری پلیس امنیت تهران بزرگ برخورد با اراذل و اوباش است که این موضوع در سال گذشته شدت یافته بود. امسال تمرکز پلیس امنیت بر روی کنترل و مهار این افراد بوده است که در سطح محلات و مناطق این افراد کنترل می شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه اراذل و اوباش سطح یک در هفته سه بار و سطح دو درهفته دو بار و در سطح یک، یکبار خود را باید به پلیس معرفی کنند و همچنین شناسنامه ای برای تمامی 374 نفری که توسط پلیس دستگیر شده اند ایجاد شده است و تمامی اقدامات آنها در این شناسنامه ثبت و ضبط می شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ همچنین از آزادی تعدادی از اراذل و اوباش که در سطح دو و سه قرار داشتند، خبر داد و گفت: این افراد پس از طی دوره محکومیت خود آزاد شدند و در حال حاضر در محلات توسط پلیس کنترل می شوند به نحوی که مردم باید از رفتار آنها راضی باشند.

علیپور در رابطه با فعالیتهای شرکتهای گلوکوئیستی گفت: شعب ویژه ای برای رسیدگی به این شرکتها در معاونت عملیات پلیس امنیت تشکیل شده است که طی سه ماه گذشته 66 نفر از فعالان این شرکتها دستگیر شدند.

وی ادامه داد: طی 10 روز گذشته مامورین پلیس امنیت تهران بزرگ موفق به شناسایی کارگاهی شدند که اقدام به تهیه و تولید مواد آرایشی و بهداشتی با مارکهای تقلبی خارجی می کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران گفت: این باند با ایجاد این کارگاه مواد غیر بهداشتی را تبد یل به مواد آرایشی می کردند که برای بدن بسیار مضر بود. در این رابطه 3 نفر دستگیر و 300 کیلو مواد اولیه به همراه 160 لیتر محلولهای سازنده لوازم آرایش کشف شد.

علیپور با اشاره به کشف یک باند تهیه و توزیع سی دی های مستهجن گفت: این افراد با ایجاد فضای اینترنتی و ارائه شماره تلفن سفارشات خود را دریافت و به درب منزل ارسال می کردند. همچنین این باند اقدام به توزیع اطلاعات شخصی افراد در اینترنت می کرد که در این رابطه 28 نفر دستگیر شدند.

وی همچنین از شناسایی کارگاهی که اقدام به شکار حیوانات وحشی به صورت غیر مجاز در سراسر کشور می کردند و پس از آن به تهران انتقال و حیوانات را خشک می کردند، خبر داد و گفت: در این رابطه حیواناتی مانند پلنگ ،گربه وحشی و یوزپلنگ و ببر دیده شد که مراتب به سازمان محیط زیست اعلام اما هیچ نتیجه ای دریافت نشد.