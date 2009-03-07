به گزارش خبرنگار مهر، این مستند 60 دقیقه‌ای در سالن سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نمایش داده می‌شود. "الفبای سیاست" نگرشی آزاد به مسئله سیاست دارد و تصاویر آن تلفیقی از مستند و انیمشن است.

این مستند با نگاهی آزاد به بخشی از سیاست‌های دکتر محمود احمدی‌نژاد، هوگو چاوز و جرج بوش می پردازد. اکبری در" الفبای سیاست" همگرایی دو کشور مستقل ایران و ونزوئلا را در تقابل با آمریکاگرایی به تصویر می‌کشد.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به کارگردان و مجری طرح: محمدرضا اکبری، نویسنده فیلمنامه، مشاور کارگردان، تدوین و راوی: مهدی نادری، تدوین، صداگذاری و موسیقی: مجتبی اسماعیل‌زاده، وحید نجفی‌راد، تصویربرداران: محمدرضا اکبری، بابک کلانتری، مهدی نادری، انیمیشن: مرضیه پورجوادخواه و تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشاره کرد.