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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۳

مستند "الفبای سیاست" 19 اسفند به نمایش در‌می‌آید

مستند "الفبای سیاست" 19 اسفند به نمایش در‌می‌آید

فیلم مستند "الفبای سیاست" به کارگردانی محمدرضا اکبری دوشنبه 19 اسفند ساعت 17 در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش در‌می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند 60 دقیقه‌ای در سالن سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نمایش داده می‌شود. "الفبای سیاست" نگرشی آزاد به مسئله سیاست دارد و تصاویر آن تلفیقی از مستند و انیمشن است.

این مستند با نگاهی آزاد به بخشی از سیاست‌های دکتر محمود احمدی‌نژاد، هوگو چاوز و جرج بوش می پردازد. اکبری در" الفبای سیاست" همگرایی دو کشور مستقل ایران و ونزوئلا را در تقابل با آمریکاگرایی به تصویر می‌کشد.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به کارگردان و مجری طرح: محمدرضا اکبری، نویسنده فیلمنامه، مشاور کارگردان، تدوین و راوی: مهدی نادری، تدوین، صداگذاری و موسیقی: مجتبی اسماعیل‌زاده، وحید نجفی‌راد، تصویربرداران: محمدرضا اکبری، بابک کلانتری، مهدی نادری، انیمیشن: مرضیه پورجوادخواه و تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشاره کرد.

کد مطلب 844990

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