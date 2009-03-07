اعطای گواهینامه استادی خوشنویسی بدون مهر و امضا

به گزارش خبرنگار مهر، عده‌ای از هنرمندان به دعوت انجمن خوشنویسان عصر پنجشنبه 15 اسفندماه در خانه هنرمندان گرد آمدند تا گواهینامه استادی خود را از انجمن دریافت کنند. اما نداشتن امضای مدیر اجرایی و مهر انجمن با انتقاد و اعتراض برخی از آنها مواجه شد.

همچنین در این جلسه بیشتر استادان طراز اول خوشنویسی غیبت داشتند و بعضی از آنها نیز از برگزاری جلسه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

اخیرا انجمن خوشنویسان با اتکا به تنها استاد موجه خود به عده‌ای از خوشنویسان گواهینامه استادی اعطا کرده که این گواهینامه‌ها از نظر قاطبه خوشنویسان و استادان این هنر شریف نمی‌تواند از وجاهت هنری و اعتبار لازم برخوردار باشد.