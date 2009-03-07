فضاهای مجازی بر هنجارهای اجتماعی تاثیرگذار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم ظهر امروز در همایش ملی فضاهای مجازی آسیبها و پیامدها گفت: قرن بیست و یکم قرن فضاهای مجازی است و باید از این فضاها استفاده مطلوب کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان با بیان اینکه دشمنان از این فضاها برای ترویج افکار و آسیب های خود استفاده می کنند، گفت: ما نیز باید از این فضا برای هدایت استفاده کنیم.
به گفته وی، ما باید برای پیشرفت در عرصه های مختلف بتوانیم استفاده مطلوبی از فضاهای مجازی داشته باشیم که استفاده از یافته های پژوهشی و جهت دادن به آنها، استفاده از تجارب علمی دنیا باید مد نظر مسئولان فرهنگی و دانشگاهی باشد.
عجم با اشاره به اینکه فضاهای مجازی از دستاوردهای عملی جهان است، گفت: اگر این فضاها به درستی شناخته نشوند در ابعاد مختلف از جمله مسائل سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی مشکل ساز شوند.
به گفته وی، اگر دشمن بخواهد فضای مجازی را به ما القا کند و منحرف سازد ما می توانیم از همین روند برای مقابله استفاده کرده و آن را هدایت کنیم.
نظر شما