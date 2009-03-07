فضاهای مجازی بر هنجارهای اجتماعی تاثیرگذار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم ظهر امروز در همایش ملی فضاهای مجازی آسیبها و پیامدها گفت: قرن بیست و یکم قرن فضاهای مجازی است و باید از این فضاها استفاده مطلوب کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان با بیان اینکه دشمنان از این فضاها برای ترویج افکار و آسیب های خود استفاده می کنند، گفت: ما نیز باید از این فضا برای هدایت استفاده کنیم .

به گفته وی، ما باید برای پیشرفت در عرصه های مختلف بتوانیم استفاده مطلوبی از فضاهای مجازی داشته باشیم که استفاده از یافته های پژوهشی و جهت دادن به آنها، استفاده از تجارب علمی دنیا باید مد نظر مسئولان فرهنگی و دانشگاهی باشد.

عجم با اشاره به اینکه فضاهای مجازی از دستاوردهای عملی جهان است، گفت: اگر این فضاها به درستی شناخته نشوند در ابعاد مختلف از جمله مسائل سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی مشکل ساز شوند .

به گفته وی، اگر دشمن بخواهد فضای مجازی را به ما القا کند و منحرف سازد ما می توانیم از همین روند برای مقابله استفاده کرده و آن را هدایت کنیم.