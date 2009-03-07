به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی ظهر امروز در مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: برگزاری مجامع فدراسیون‌های ورزشی به ویژه فدراسیون فوتبال باید پربارتر از این باشد که هست. به عقیده من گزارش هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به اعضا مجمع این فدراسیون کامل نیست و باید دو ماه قبل از برگزاری مجمع گزارشی کامل از فعالیت‌های فدراسیون را به اطلاع اعضا مجمع برسانند تا با آگاهی کامل در گردهمایی سالیانه خود حضور یابند.

وی ذکر صلوات برای تایید یا رد مصوبات مطرح شده در مجمع را روشی نه چندان مناسب خواند و گفت: از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست دارم تا این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. برای تهیه گزارش از عملکرد فدراسیون و مواردی که برای آن باید لحاظ شود بهتر است مسئولان فدراسیون پیش از برگزاری مجمع نظرات مسئولان فدراسیون را جویا شده و با جمع بندی کامل گزارش خود را بصورت کتابچه‌ای در اختیار اعضا قرار دهند.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه خاطرنشان کرد: چرا در مجمع فدراسیون فوتبال به رشد فوتبال کشور در یک سال گذشته پرداخته نمی شود؟ آیا در منابع مالی راهکار جدیدی یافته ایم؟ چرا تغییراتی که در شیوه بلیت فروشی اعمال شده به اطلاع اعضا مجمع نمی رسد؟ و...

وی با بیان اینکه بخش فنی از اختیارات فدراسیون فوتبال خارج است و در دست افرادی خارج از فوتبال کشور است، همانند گذشته از نبود تصمیم ارزیابی عملکرد داوران، مربیان و بازیکنان شاغل در فوتبال کشور گلایه کرد و گفت: تنها در کشور دو باشگاه شهرستانی هستند که سیستم ارزیابی عملکرد بازیکنان‌شان فعال است.

علی آبادی با تاکید بر اینکه باید در فوتبال کشورمان تحولاتی اساسی و کامل صورت پذیرد، افزود: آنچه امروز در فوتبال کشور شاهد هستیم تشکیل چند تیم و برگزاری مسابقات مختلف است. متاسفانه در فوتبال کشور نگاه هوشمندانه‌ای به کیفیت تیم و بازیکنان نیست که این یک آفت بزرگ برای ورزش پرطرفدار فوتبال است.

رئیس سازمان تربیت بدنی داوران را قشری زحمتکش در فوتبال کشور خواند و گفت: باید از داوران به خاطر زحماتی که متحمل می شوند تشکر کنیم. متاسفانه امروز در فوتبال کشور سیستم نمره دهی و بررسی خوبی برای داوری وجود ندارد و مشخص نیست عملکرد این عزیزان در یک سال گذشته چگونه بوده است. با این حال با یک اشتباه کوچک از سوی داور به راحتی سیستم داوری فوتبال و شخصی که اشتباه کرده است مورد آماج حملات و تخریب قرار می گیرد. گاها دیده می شود که یک داور خوب به خاطر یک اشتباه تمام کارهای خوبش زیر سئوال می رود.

وی از نبود یک "نورم" داوری در فوتبال کشور انتقاد کرد و این انتظار که داور در طول بازی به هیچ عنوان اشتباه نکند را غیر منطقی خواند.

علی آبادی نگاه سازمان تربیت بدنی به فوتبال کشور را به دو بخش عمده تقسیم کرد که شامل حمایت های مالی، رسانه ای، تشکیلاتی، مردمی و ... و نیز تامین زیر ساختهای لازم برای این رشته ورزشی می شود.

وی در ادامه مدعی شد زیرساخت‌های لازم برای رشته ورزشی فوتبال به گونه ای تامین شده است که از سال 1390 به بعد کشور ایران می تواند میزبان رویدادهای جهانی و بین المللی باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی از ادامه احداث ورزشگاه‌های استاندارد در استانهای مختلف به نیکی یاد کرد و با طرح این موضوع که " تمام فوتبال کشور فقط ساخت و ساز و ساختمان نیست"، افزود: متاسفانه از مسائل فنی غافل مانده‌ایم و به دنبال این نیستیم که چه کنیم تا کیفیت فوتبال کشور رشد کند. به فوتبال پایه‌ای نمی پردازیم و در این مقوله بصورت جدی وارد نشده‌ایم و ....

علی آبادی با اشاره به این موضوع که جام‌های جهانی و آسیایی از ده‌ها سال پیش برگزار شده و در آینده نیز برگزار خواهد شد، گفت: اگر بدون تعقل پیش برویم نه تنها جلو نمی رویم بلکه نسبت به دیگر کشورها پسرفت هم خواهیم داشت.

وی تدبر و تعقل را لازمه رشد فوتبال کشور دانست و گفت: قدرت در دست فدراسیون فوتبال است. فدراسیون با استفاده از این اهرم قدرت باید مانع از حضور تیم ها در لیگ برتر شود که در زمینه فوتبال پایه ای فعالیتی ندارند. فدراسیون حتی باید این گونه تیمها را از رقابت با دیگر تیمها حذف کند.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه از فدراسیون فوتبال خواست بخش عمده ای از کارهای خود را به هیئت ها بسپارد.

وی همچنین از اینکه در بخش نرم افزاری ورزش کشور قوی عمل نمی شود و تنها هزینه می شود انتقاد کرد.

علی آبادی در ادامه به تشریح وظایف فدراسیون فوتبال پرداخت و گفت: یکی از وظایف فدراسیون فوتبال برگزاری مسابقات است علاوه بر این باید از وظایف مهم فدراسیون رشد سطح فوتبال کشور باشد و ارتقا آن به پله جلوتر. متاسفانه جای این برنامه در فوتبال کشور خالی است.

وی با انتقاد از این مورد که در فوتبال کشور برخی مربیان بدون مدرک معتبر FIFA و AFC فعالیت می کنند، گفت: این یک ضعف در فوتبال کشور است که باید برطرف شود. فدراسیون باید مربیان و داوران را پرورش داده و در طی مدارج ترقی کمک کند. توجه به این بخش باید مورد توجه فدراسیون قرار گیرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی فعالیت فدراسیون فوتبال در بخش اجرایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اداره و مدیریت 18 تیم ملی در رده‌های مختلف کار آسانی نیست که خوشبختانه فدراسیون فوتبال موفق به انجام آن شده است. همچنین مسابقات لیگ در رده های مختلف برگزار شده که این هم از نکات مثبت عملکرد فدراسیون است.

علی آبادی با طرح این موضوع که تا به مسائل کیفی توجه نشود، رشدی حاصل نخواهد شد، از مسئولان فدراسیون خواست در این زمینه جدی تر از قبل اقدام کنند.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه حضور بازیکنان بی کیفیت خارجی در فوتبال کشور را به نقد کشید و از فدراسیون فوتبال خواست به عنوان حافظ منافع کشور مانع از حضور این گونه بازیکنان شود.

وی با تاکید براین موضوع افزود: چرا باید برای عقد قرارداد با بازیکنی که نمی تواند راه برود میلیونها تومان هزینه شود. متاسفانه در فوتبال کشور دهها بازیکن به قیمت بالا خریداری شده است که سرجمع 150 دقیقه بازی نکرده اند. این موارد را باید چه کسی کنترل کند؟

علی آبادی همچنین خاطرنشان کرد: برخی افراد با ارتباط هایی که دارند با آبروی افراد بازی می کنند، از فدراسیون فوتبال می خواهم با شناسایی این افراد نسبت به سالم سازی محیط فوتبال کشور اقدام کند.

وی بر لزوم توجه به مقوله آموزش در فوتبال کشور،گفت: در فوتبال کشور فقط برگزاری مسابقات لیگ مهم نیست باید توجه کرد که فوتبال کشور در این دوره نسبت به گذشته چقدر رشد داشته و تفاوت کرده است.

رئیس سازمان تربیت بدنی در خاتمه از پایان فاز اول احداث ورزشگاه 50 هزار نفری استان فارس خبر داد و کار احداث ورزشگاه اصفهان با جدیت در حال پیگیری است.