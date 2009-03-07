چهارمین محموله پلاسماهای ایرانی امروز به آلمان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد شاه بختی در حاشیه مراسم انتقال پلاسماهای اهدایی هموطنان به آلمان که امروز از محل این مرکز صورت گرفت به خبرنگاران گفت: محموله امروز شامل 6 هزار لیتر پلاسما است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 22 هزار لیتر پلاسما طی چهار مرحله از این مرکز به شرکت بیوتست آلمان ارسال شده است افزود: این مرکز تنها مرکز در خاورمیانه است که از روش پلاسما فرز برای جمع آوری پلاسماهای اهدایی استفاده می کند.

شاه بختی با تاکید بر اینکه پلاسمای مردم ایران از سالمترین پلاسماهای جهان است و سازمان جهانی بهداشت نیز بر این نکته تاکید دارد که مردم هر کشور برای جلوگیری از انتقال بیماریهای غیر بومی به کشور خود باید خون و فرآورده های پلاسمایی مورد نیاز بیمارانشان را تامین کنند ادامه داد: مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو، پلاسمای خون داوطلبان را به روش "پلاسما فرز" با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و ست یکبار مصرف از خون جدا کرده و پس از فریز جهت تهیه داروهای مشتق از پلاسما به کشور آلمان ارسال می کند.

وی در ارتباط با تعداد دفعاتی که هر فرد می تواند در طول سال پلاسمای خود را اهدا کند گفت: استانداردهای مختلفی در این زمینه وجود دارد اما آنچه را وزارت بهداشت اعلام کرده هر ایرانی می تواند 24 بار در سال پلاسمای خود را اهدا کند.

مدیر تولید اولین مرکز جمع آوری پلاسما در ایران و خاورمیانه با عنوان این مطلب که این مرکز حدود 10 هزار اهدا کننده پلاسما دارد افزود: حدود 2 هزار نفر از این افراد اهدا کننده مستمر هستند.

شاه بختی با اشاره به برنامه این مرکز برای سال 2009 که جمع آوری 25 هزار لیتر پلاسما است تاکید کرد: این مرکز حدود 50 هزار لیتر ظرفیت جمع آوری پلاسما دارد.

وی با تاکید بر اینکه در هر نوبت اهدای پلاسما از افراد چیزی در حدود سه ساعت از وقت آن گرفته می شود تصریح کرد: به همین دلیل مرکز رقمی در حدود 10 هزار تومان را به عنوان ایاب و ذهاب به اهدا کنندگان پرداخت می کند.

به گفته مدیر تولید اولین مرکز جمع آوری پلاسما در ایران و خاورمیانه نیاز کشور در سال 700 هزار لیتر پلاسما است ادامه داد: در سال بیش از 20 میلیون لیتر پلاسما جمع آوری می شود که سهم آمریکا 10میلیون لیتر، اروپا 6 میلیون لیتر و 4 میلیون لیتر نیز در سایر کشورهای دنیا جمع آوری می شود.

شاه بختی با تاکید بر اینکه این مرکز آخرین استانداردهای اروپا و کشور آلمان را اجرا می کند افزود: استانداردهای اروپا به مراتب سخت تر از اروپاست و از این رو پلاسمای ایرانی را می توان حتی به آمریکا ارسال کرد.