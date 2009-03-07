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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

اعزام تیم ملی واترپلو به چین لغو شد

اعزام تیم ملی واترپلو به چین لغو شد

بر اساس تصویب هیئت رئیسه فدراسیون شنا و گزارش کادر فنی تیم ملی واترپلو ، اعزام و حضور تیم ملی واترپلو کشورمان به مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا در چین لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه فدراسیون شنا اعزام تیم ملی واترپلو به چین را منوط به کسب مدال کرده بود و بر همین اساس این تیم به رقابت های مذکور اعزام نخواهد شد.

در همین راستا طبق دو نشست روزهای گذشته مسئولین فدراسیون شنا به همراه کادر فنی تیم های ملی واترپلو ( سرمربی ، مربیان، مدیر و مدیر فنی تیم ملی واترپلو ) کادر فنی با تاکید بر رشد چشمگیر تیم ملی واترپلو نسبت به سال گذشته ، عنوان کرد که با توجه به جوانگرایی و مصدومیت چند بازیکن اصلی ، امکان کسب مدال در این مسابقات قطعی نیست و طبق تصمیم مشترک مسئولین فدراسیون شنا و مدیریت فنی تیم ملی واترپلو تصمیم بر لغو سفر تیم ملی به چین گرفته شد.

این رقابت ها از 21 لغایت 26 اسفند ماه با شرکت 5 کشور ژاپن ، هنگ کنگ ، چین ، سنگاپور و قزاقستان برگزار می شود.
تیم ملی واترپلو ایران ، کره جنوبی و ازبکستان از شرکت در این رقابت ها انصراف داده اند.

کد مطلب 844999

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