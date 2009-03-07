اعزام تیم ملی واترپلو به چین لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه فدراسیون شنا اعزام تیم ملی واترپلو به چین را منوط به کسب مدال کرده بود و بر همین اساس این تیم به رقابت های مذکور اعزام نخواهد شد.

در همین راستا طبق دو نشست روزهای گذشته مسئولین فدراسیون شنا به همراه کادر فنی تیم های ملی واترپلو ( سرمربی ، مربیان، مدیر و مدیر فنی تیم ملی واترپلو ) کادر فنی با تاکید بر رشد چشمگیر تیم ملی واترپلو نسبت به سال گذشته ، عنوان کرد که با توجه به جوانگرایی و مصدومیت چند بازیکن اصلی ، امکان کسب مدال در این مسابقات قطعی نیست و طبق تصمیم مشترک مسئولین فدراسیون شنا و مدیریت فنی تیم ملی واترپلو تصمیم بر لغو سفر تیم ملی به چین گرفته شد.

این رقابت ها از 21 لغایت 26 اسفند ماه با شرکت 5 کشور ژاپن ، هنگ کنگ ، چین ، سنگاپور و قزاقستان برگزار می شود.

تیم ملی واترپلو ایران ، کره جنوبی و ازبکستان از شرکت در این رقابت ها انصراف داده اند.