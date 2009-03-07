به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: لحاظ کردن 329 عنوان دوره آموزشی در تقویم سال جاری فدراسیون فوتبال که حتی دربرگیرنده آموزش‌های تخصصی مربیگری، بدنسازی و مربیگری دروازه‌بانی بود قابل تقدیر است اما امید داریم برای سال آتی دوره‌های ویژه تغذیه و روانشناسی هم در کنار دیگر عنوان‌های آموزشی مورد نظر مدیران فوتبال قرار گیرد.

وی به بحث خصوصی‌سازی اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه اهمیت تجاری شدن و کار کردن باشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته خوب و امیدوار کننده است اما آنچه برای باشگاه‎ها و به خصوص آنهایی که در حوزه تیم‌های پایه فعالیت‌های زمینه‌ای و مستمر دارند، نگران‎کننده است اینکه برنامه دقیقی از زمانبندی مسابقات به ویژه در رده‌های پایه نداریم.

مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان با انتقاد از برگزاری رقابت‌های فوتبال غیر لیگ برتر در ماه‌های پایانی سال و از دست دادن فرصت مناسب برای توجه به این بازی‌ها خاطرنشان کرد: امروز هفدهم اسفند است در حالی که مسابقات امید که از 6 دی‌ماه شروع شده بود تازه به پایان دور رفت رسیده است. همچنین رقابت‌های جوانان که از 27 آبان‌ماه شروع شد و مسابقات دسته دو جوانان که از 29 آذرماه آغاز شد اخیرا به کار خود در نیم فصل نخست پایان دادند. البته برنامه آغاز و پایان مسابقات دیگر هم دست کم از این رقابت‌ها نداشته است.

ساکت با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد تاخیر در برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال دلیل قابل ذکر مدیران این فدراسیون در این زمینه است تصریح کرد: اگر برنامه مسابقات رده‌های پایه برای سال 88 هم به همین صورت اجرا شود دیگر قابل پذیرش و چشم‌پوشی نخواهد بود. نباید زمانی این رقابت‌ها را آغاز کنیم که بازیکنان آن درگیر تحصیل هستند.

وی گفت: خمیر مایه قهرمانی باشگاه‌ها هستند. در حالی که باشگاه‌های تهران در مسابقات کشوری ( رده پایه ) حضور قابل ذکری ندارند حال آنکه باشگاه‌هایی مانند ذوب آهن و سپاهان همیشه حضوری فعال و جدی در این مسابقات داشته و توانسته اند به مراحل بالاتر برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولیایی مدیر عامل باشگاه پاس همدان هم یکی دیگر از افراد منتقد در نشست امروز فدراسیون فوتبال بود.

وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران در مجمع عمومی اظهار داشت: اصلاحیات اساسنامه سازمان لیگ زمانی قابل استناد و اجراست که به تصویب مجمع فدراسیون رسیده باشد درحالی که یک سوم مدیران باشگاه‌ها در مجمع امروز غایب هستند.

اولیایی خاطرنشان کرد: لیگ حرفه‌ای بدنه فوتبال کشور است و مبنای لیگ حرفه‌ای هم داشتن اساسنامه است. اساسنامه سازمان لیگ که برای تمام باشگاه‌ها مهم است باید در مجمع امروز تصویب شود پس چرا برخی مدیران از شرکت در این مجمع امتناع کرده‌اند.

مدیر عامل پاس همدان همچنین گفت: اعضای کمیته‌ها و سازمان لیگ نباید حقوق‌بگیر باشند. آنها باید به صورت داوطلب در این بخش‌ها مشغول به کار شوند.

وی با تاکید بر وجود 30 استان در ایران اظهار داشت: این در حالی است که فدراسیون فوتبال با در نظرگرفتن کرج به عنوان یک استان مستقل مجمع امروز را با اعلام حضور نمایندگان 31 استان برگزار کرده است. این جای انتقاد دارد.