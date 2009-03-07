نمای مدارس ما هویت آموزشی ندارند/ به جای نمازخانه در مدارس مسجد ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی در همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی که امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از اساتید رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: هنرمندان و معماران زیادی در ساخت مدارس تلاش کرده اند و ذوق و هنر خود را به کار گرفته و آثار ارزشمندی را از خود خلق کرده و به یادگار گذاشته اند.

وی با بیان اینکه فضاهای آموزشی باید بیانگر هدف تعلیم و تربیت باشند، افزود: فضاهای آموزشی باید معلمان و دانش آموزان را برای رسیدن به اهداف یاری کنند.

مشاور ارشد رئیس جمهور خواستار ایجاد جذابیت لازم در مدارس شد و اظهار داشت: دانش آموزان باید خواسته ها و آرزوهای خود را در فضاهای آموزشی ببینند و همان طور که مسجد و امامزاده اگر در فضای معمولی احداث شود در مومنان کشش ایجاد نمی کند مدارس نیز اگر در محیطی خالی از نشاط بنا شودند دانش آموزان را جذب نمی کنند و مشکل همه مدارس همین است که وقتی از کنار آن عبور می کنیم واقعا مشخص نیست که آنجا مدرسه است.

ثمره هاشمی در ادامه با اشاره به ابعاد بناهای آموزشی و توجه به قد و قامت دانش آموزان گفت: ابعاد بناهای آموزشی باید برطبق تصورات دانش آموزان باشد و نباید ابهت مدرسه باعث ایجاد احساس حقارت در دانش آموزان شود.

وی با تاکید براینکه ساخت مدارس در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه باید متفاوت باشد و رنگ آمیزی مدارس نیز باید شاداب باشند، گفت: همچنین باید به فضای کتابخانه و نمازخانه توجه ویژه ای داشت و این سئوال را پرسید که هم اکنون نسبت آنها با کل فضای مدرسه به چه میزان است.

مشاور ارشد رئیس جمهور با انتقاد از اینکه بیشتر نمازخانه های مدارس به عنوان فضای دوم بعد از سالن ورزشی و یا راه پله هستند، ادامه داد: آیا واقعا مدارس نمی توانند به جای نمازخانه مسجد داشته باشند، سخنان معلم درباره نماز و فضیلت های آن چه فایده ای می تواند داشته باشد وقتی که نمازخانه مناسبی در مدارس نیست.

ثمره هاشمی درپایان خاطر نشان کرد: اگرچه در سه سال گذشته قدم های خوبی در ساخت مدارس برداشته شده است ولی همچنان در آغاز راه هستیم