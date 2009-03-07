به گزارش خبرنگار مهر، طرح اختصاص 2 درصد از درآمد تیم‌ها و باشگاه‌ها به عنوان حق عضویت در مجمع فدراسیون فوتبال طرحی است که به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه این فدارسیون امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مطرح شد.

این طرح در صورت تصویب حدود 2 میلیارد تومان به بودجه سالیانه فدراسیون فوتبال کمک می‌کند. قرار است مدیران فدراسیون فوتبال با تشکیل کمیته‌ای ویژه این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مدیران باشگاه‌ها اعلام کند.

همچنین بررسی اصلاحات مورد نیاز در آئین‌نامه سازمان لیگ یکی دیگر از اهداف تشکیل کمیته ویژه فدراسیون فوتبال است.