  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

تشکیل کمیته ویژه در فوتبال/

بررسی آئین‎نامه سازمان لیگ و طرح حق عضویت توسط اعضای کمیته

بررسی آئین‎نامه سازمان لیگ و طرح حق عضویت توسط اعضای کمیته

فدراسیون فوتبال به منظور بررسی طرح اختصاص 2 درصد از درآمد تیم‌ها به عنوان حق عضویت و همچنین اصلاحات آئین‌نامه سازمان لیگ کمیته‌ای ویژه تشکیل خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اختصاص 2 درصد از درآمد تیم‌ها و باشگاه‌ها به عنوان حق عضویت در مجمع فدراسیون فوتبال طرحی است که به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه این فدارسیون امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مطرح شد.  

این طرح در صورت تصویب حدود 2 میلیارد تومان به بودجه سالیانه فدراسیون فوتبال کمک می‌کند. قرار است مدیران فدراسیون فوتبال با تشکیل کمیته‌ای ویژه این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مدیران باشگاه‌ها اعلام کند.

همچنین بررسی اصلاحات مورد نیاز در آئین‌نامه سازمان لیگ یکی دیگر از اهداف تشکیل کمیته ویژه فدراسیون فوتبال است. 

کد مطلب 845003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها