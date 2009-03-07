وزارت ارشاد هشت هنرستان در کشور ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شیراوند ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: این هنرستانها در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، ایلام، زنجان، قزوین و گلستان که پیش از این فاقد هنرستان دولتی بودند، راه اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این قرار است که هشت هنرستان غیرانتفاعی نیز در شهرهای مختلف ایجاد شود که در حال حاضر درخواستهای افراد متقاضی تاسیس این هنرستانها به وزارت آمورش و پرورش ارسال شده است.

شیراوند افزود: امسال برای نخستین بار یک کار تحقیقی با بهره گیری از تجارب اساتید دانشگاهی با موضوع نحوه فعالیت مراکز آموزشگاهی وزارت ارساد انجام شده است که نتایج این تحقیق علمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.

وی گفت: بر اساس نتایج این تحقیق برخی از استانهای کشور با توجه به جمعیتشان از نظر تعداد مراکز آموزشگاهی اشباع شده اند و برخی دیگر نیازمند راه اندازی آموزشگاه هستند.

شیراوند تاکید کرد: امسال سعی کردیم به مراکز و استانهایی که از نظر آموزشگاهی اشباع شده اند،‌ مجوز راه اندازی آموزشگاه جدید ارائه نشود به طور نمونه در حال حاضر در تهران بیش از هزار مرکز آموزش هنری داریم در حالی که در برخی از استانها ما اصلا آموزشگاه هنری نداریم یا اگر مرکز موجود است با کمبود استاد به خصوص برای آموزش خانمها مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر از نظر استاد زن در رشته های موسیقی و هنرهای تجسمی در استانهای همدان و سیستان و بلوچستان دچار مشکل هستیم.

سرپرست دفتر آموزشهای هنری وزارت ارشاد ابراز امیدواری کرد: با سیاست گذاری های جدید مشکلات استاد در زمینه آموزش هنر رفع شود.

به گفته شیراوند، قرار است با برنامه ربزیهای انجام شده تا پایان خرداد ماه سال آینده تعدادی استاد خانم در زمینه آموزش هنر به استانهایی که با کمبود استاد مواجه هستند، معرفی شوند.

وی یادآور شد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هنرستانها و آموزشگاه های هنری دولتی فقط در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز بود ولی در حال حاضر بیش از 2500 آموزشگاه هنری در شهرهای مختلف داریم.

در حال حاضر 38 هنرستان دولتی در استانهای کشور به همراه 175 مرکز مهارتی زیر نظر وزارت ارشاد در حال فعالیت هستند.

در این مراکز بیش از 200 هزار دانش آموز تحصیل می کنند.