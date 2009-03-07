دیدار نماینده گروه های مخالف عراقی با نوری المالکی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع مختلف اعلام کردند: این مخالف عراقی درحقیقت نماینده گروه های مخالف با روند سیاسی عراق از جمله بعثی ها و گروه های مسلح است.

منبع آگاه مذکور درعین حال خاطر نشان کرد: این نماینده گروه های مسلح و بعثی های عراق طی دو روزگذشته شروط گروه های مخالف عراق را برای آشتی ملی به نوری المالکی منتقل کرد.

از جمله شروط مخالفان عراقی لغو یکی از بندهای مربوط به توافقنامه امنیتی با واشنگتن است.

دراین حال یک منبع پارلمانی از قصد و تصمیم کمیته عالی گفتگو و آشتی ملی برای برگزاری نشستی در روز چهارشنبه آتی خبر داد.

قرار است در این نشست درباره ساز وکارهای این اقدام جدید به ویژه بعد از موافقت دولت با ورود بیشتر طرفداران رژیم سابق بعث به طرح آشتی ملی بررسی هایی انجام شود.

این درحالی است که نوری المالکی در دهمین نشست عشایر بنی وائل در بغداد گفت : طرح آشتی ملی ممکن است شامل کسانی شود که مجبور شدند تا مدتی با رژیم سابق بعث همکاری داشته باشند.

نخست وزیرعراق دراین سخنان تصریح کرد : هنگامی که طرح آشتی ملی را مطرح کردیم نزدیکانمان به ما اعتراض کردند و ما به آنها گفتیم که ما می خواهیم به خاطر عراق آشتی برقرار کنیم.

وی افزود : عراق ، بعضی اوقات فدای اختلافات سیاسی می شود و اما نباید این اختلافات موجب قربانی شدن عراق شود.

"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق درماه های اخیر در بیانیه ای گفت : کابینه عراق در چهارمین جلسه خود با اختصاص 72 میلیارد دینار عراق (65 میلیون دلار) در چارچوب بودجه عمومی سال 2009 برای طرح آشتی ملی موافقت کرد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق بارها برقراری آشتی ملی در کشورش را از مهمترین اولویتهای دولت خود اعلام کرده است.

خاطر نشان می شود در 15 تیر ماه، گذشته کنفرانس آشتی ملی عراق با حضور شخصیتهای دولتی، سیاسی، عشایر و مخالفان روند سیاسی این کشور و نیز برخی شخصیتهای بین المللی در بغداد برگزار شد و حاضران در پایان در بیانیه ای بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات داخلی و تقویت وحدت ملی تاکید کردند.