درخواست آمریکا را بررسی می کنیم / لزوم اعمال "شعار تغییر" در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان که اخیرا در سفری دو روزه به بلگراد سفر کرده بود، در گفتگویی اختصاصی با رادیو و تلویزیون دولتی صربستان (RTS) اعلام کرد که ایران درخواست آمریکا برای حضورش در کنفرانس بین المللی افغانستان را بررسی خواهد کرد.

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اعلام نظر هیلاری کلینتون، همتای آمریکایی خود در این خصوص تاکید کرد: من نمی گویم که ما در نشست افغانستان شرکت نمی کنیم، بلکه اگر درخواستی از ما بشود، حتما آن را بررسی خواهیم کرد.

وی با اشاره به سفری که قرار است وزیر خارجه ایتالیا به کشورمان داشته باشد، افزود: بر اساس تماس تلفنی که وزیر امور خارجه ایتالیا با من داشته، این مقام ایتالیایی قرار است به زودی به تهران سفر کند که در این سفر علاوه بر مهمترین مسائل دو جانبه مورد علاقه طرفین، مسائل و تحولات مربوط به افغانستان و اجلاس مذکور نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

متکی همچنین لازمه اصلاح ساختاری اوضاع افغانستان را تغییر رویکرد هفت ساله ایالات متحده در این کشور دانست و گفت: واقعیت این است که آمریکا در این سال ها در افغانستان دچار اشتباهات بسیاری شده که باید آنها را جبران نماید.

به گزارش مهر ، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران شعار تغییر باراک اوباما در حوزه های مختلف را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: پیش از هر چیز باید دید که مقصود اوباما از تغییر چیست و واشنگتن تحول در چه حوزه هایی را مدنظر دارد؛ ما به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در حوزه خاورمیانه، همواره راهکارهایی را برای حل مشکلات کشورهای این حوزه ارائه کرده و به بیان دیگر همیشه بخشی از راه حل مشکلات خاورمیانه ایران بوده است.

وی افزود: آنچه امروز و به رغم حضور مستقیم نظامی آمریکا در صحنه تحولات جاری در کشور افغانستان مشاهده می شود، وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در این کشور و متاسفانه تداوم کشتار مردم بی گناه و گسترش تروریسم در آنجاست که همین موارد لزوم تصحیح رویکرد واشنگتن در خصوص این کشور را یادآور می شود.