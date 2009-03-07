توزیع کنندگان مواد محترقه قرنطینه می شود

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با بیان اینکه مهم ترین مقوله در زمینه چهارشنبه سوری بحث اطلاع رسانی است، اظهار داشت: ما هر ساله در این زمینه در کشور ضایعاتی داریم که خوشبختانه در لرستان این ضایعات خیلی شدت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه همین میزان کم ضایعات نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: انتظار ما از مردم توجیه فرزندان در زمینه تهیه و خرداری مواد محترقه و آموزش آنها در زمینه عدم انبار مواد آتش زا در منزل است.

صنوف توزیع کننده مواد محترقه لرستان متعهد شدند

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین با اشاره به وضعیت ضایعات چهارشنبه سوری در سال گذشته، خاطر نشان کرد: تعدادی از صنوفی را که در تهیه و توزیع مواد محترقه دخیل هستند را توجه و از تعدادی دیگر تعهد گرفته شده است.

سردار نصری با اشاره به تهمیدات در نظر گرفته شده برای جلوگیری از انتقال مواد محترقه از استانهای مجاور به لرستان، افزود: با کسانی که در قالب شب چهارشنبه سوری برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند و در اماکن عمومی اقدام به ایجاد رعب و وحشت برای مردم می کنند به شدت برخورد می شود.

وی با اشاره به استقرار نیرو های انتظامی در 4 محور و به ویژه اماکن عمومی، بیان داشت: نیروی انتظامی با حمایت ها اعضای شورای تامین و دستگاههای قضایی استان در محل هایی مراسم چهارشنبه سوری موجب ترافیک می شود نیرو مستقر کرده و در مسیرهای فرعی نیز با مزاحمت های ترافیکی و خانوادگی به طور جدی برخورد خواهد کرد.

با هر گونه آتش بازی قبل و بعد از چهارشنبه سوری برخورد می شود

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه چهارشنبه سوری در غروب سه شنبه شب و مقارن با 27 ام اسفند برگزار خواهد شد، تاکید کرد: بر هر گونه حرکت مخل نظم عمومی و آتش بازی در قبل و بعد از این شب برخورد خواهد شد.

سردار نصری با اشاره به شناسایی توزیع کنندگان مواد محترقه بر کنترل این افراد در سالجاری تاکید کرد و یادآور شد: فوریت های بهداشتی و درمانی استان نیز آمادگی لازم را در زمان های یاد شده دارند.

وی با تاکید بر نقش موثر رسانه ها از صدا و سیما خواست پیرامون اطلاع رسانی در زمینه چهارشنبه سوری تلاش بیشتری به خرج دهد.