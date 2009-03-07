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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

استقبال از کتابهای محمد عابد الجابری در نمایشگاه کتاب عربستان

استقبال از کتابهای محمد عابد الجابری در نمایشگاه کتاب عربستان

کتابهای محمد عابد الجابری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض با استقبال رو به رو شده و پیش‌بینی می‌شود آنها در این نمایشگاه از پرفروش‌ترین کتابها باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی الاقتصادیة، نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربستان که از سه‌شنبه 3 مارس (13 اسفندماه) آغاز شده، در آن آثار متنوع فرهنگی، دینی و اندیشه ای به نمایش در آمده‌اند.

امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربستان در ریاض دوازده ساعت در شبانه روز یعنی از ساعت 10 صبح تا 22 شب باز است و 650 ناشر عربی و بین‌المللی از 27 کشور با حدود 250 هزار عنوان کتاب در آن شرکت کرده‌اند.

عبدالعزیز سبیل معاون وزارت فرهنگ و ارتباطات امور فرهنگی عربستان با اشاره به اینکه کتابهای نمایشگاه با موضوعات فرهنگی تاکنون با استقبال خوبی رو به رو شده‌اند، گفت: برجسته‌ترین موضوعات این نمایشگاه درباره قدس است که این شهر امسال به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب انتخاب شده است. جوان و فرهنگ کتاب، زن و تألیفات اسلامی، اندیشه از منظر اسلام و ارتباط فرهنگی میان اسلام و اروپا از محورهای دیگر این نمایشگاه است.

در کنار توجه به کتابهای نظری، کتاب "تجربه تألیف من" به قلم محمد عابد الجابری اندیشمند مراکشی با استقبال روبه رو شده است.

این در حالی است که برخی از کتابهای موجود در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض طی سال گذشته از سوی برخی از مفتیهای عربستان تحریم شده‌اند. با وجود تحریم کتابهای فرهنگی و اندیشه‌ای، استقبال از کتابهای محمد ارکون اندیشمند برجسته الجزایری بی‌سابقه بوده است. اما هنوز واکنشی مبنی بر تحریم نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض و یا برخی از کتابهای آن نشان داده نشده است.

کد مطلب 845014

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