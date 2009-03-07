استعفای سلام فیاض ناشی از بحران داخلی تشکیلات خودگردان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که از استعفای این دولت متاسف نیست زیرا دولت فیاض غیر قانونی بود و بر اساس سیاست های شکست خورده، اشتباه و دستورات آمریکا بنا نهاده شده بود.

وی اظهار داشت: من بر این باور نیستم که استعفای دولت فیاض با مرحله آینده و گفتگو برای تشکیل دولت وحدت ملی ارتباطی داشته باشد بلکه این استعفا با بحران داخلی تشکیلات خودگردان فلسطین ارتباط دارد.

لازم به ذکر است که دولت سلام فیاض دولت انتصابی و غیر قانونی ابومازن امروز استعفا کرد. وی گفته بود که این اقدام در راستای فراهم کردن زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی صورت گرفته است.