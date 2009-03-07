گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- اولین مرحله از تجلیل از حافظین برتر قرآنی موسسه فرهنگی قرآنی اندیشه شهید محمد قورچیان در محل دبستان دخترانه حجاب فاز دو اندیشه شهریار با حضور مربیان، اولیا و دانش آموزان برگزار شد.

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ آموزش عالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مقرر شده موضوعات مهدویت و تدبر در قرآن نیز به محتوای پنج کتاب ویژه آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان اضافه شود.

- رئیس موسسه آموزش عالی سوره وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تنها مرکز مطالعات فرهنگی مشترک ایران و ایتالیا در دانشگاه سوره دایر است.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: تحقق اهداف طراحی شده در سند پنج ساله توسعه فرهنگی استان، بدون تخصیص اعتبارات لازم امکان پذیر نیست.

- امام جمعه موقت و مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان ضمن گرامیداشت شانزدهمین سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت: مساجد یکی از مراکز تربیت و تبلیغ فرهنگ دینی در بین اقشار مختلف جامعه بوده است و از صدر اسلام تاکنون این پایگاه‌های مردمی با هدایت رهبران دینی توانسته‌اند نقش به‌سزایی در ترویج برنامه‌های اخلاقی و اجتماعی و دینی داشته باشند.

- غرفه روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان و مجامع وابسته در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله انقلاب از بین 80 غرفه دستگاه‌های اجرایی استان رتبه ممتاز راکسب کرد.

- یک محقق و پژوهشگر حوزه ادیان در نشست «اهل حق، سیر تاریخی و مبانی فکری» گفت: فرقه اهل ‌حق غیر از اعتقاد به امیرالمومنین (ع) آن هم به صورتی بسیار متفاوت، تقریبا هیچ وجه مشترکی با تشیع ندارد و تاریخچه شیعه با این فرقه غیر قابل قیاس است.

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سال آینده در سرفصل‌های آموزش تخصصی، به بحث‌های آشنایی با ادیان توحیدی، غیر توحیدی، عرفان‌های انحرافی و مسلک‌های نوپدید به‌طور ویژه‌ای توجه خواهیم داشت.

- گروه مناطق ویژه معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، طرح آموزش معلمان و مربیان آموزش و پرورش شهرستان لامرد را برگزار کرد.

- مدیرکل امور مبلغین ‌و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج) و همچنین آشنایی مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان با فلسفه انتظار و وظایف خود در عصر غیبت، طرح زنگ انتظار را امروز یعنی نهم ربیع‌الاول برگزار کرد.