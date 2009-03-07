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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

قاضی پرونده:

ادامه دادگاه پالیزدار به فردا موکول شد

ادامه دادگاه پالیزدار به فردا موکول شد

جلسه دادگاه غیر علنی پالیزدار صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار و ادامه رسیدگی به فردا موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان اولین جلسه دادگاه پالیزدار، قاضی مدیر خراسانی درجمع خبرنگاران گفت: پس از قرائت کیفر خواست، پالیزدار و وکیلش اظهارات خود را بیان کردند و باید گفت امروز به صورت کلی دفاع شد.

وی در خصوص اینکه دادگاه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: تا زمانی که پالیزدار دفاعیاتی برای ارائه به دادگاه داشته باشد، این دادگاه ادامه خواهد داشت.

اولین جلسه دادگاه پالیزدار ساعت 10 صبح امروز آغاز شد و ساعت 13:30 به اتمام رسید.

دادگاه پرونده معروف به پالیزدار چند ماه پس از دستگیری متهم به صورت غیر علنی برگزار می شود. عباس پالیزدار در این پرونده متهم است که اسرار سری دولتی را افشا کرده است.

کد مطلب 845017

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