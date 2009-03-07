تقویت فرهنگ بومی راه مقابله با فرهنگهای متخاصم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل امامزاده ظهر شنبه در جلسه بررسی راهکارهای استفاده از فرهنگ بومی مازندران در ساری با اشاره به اینکه ارزش‌گذاری مفاهیم باید با اهتمام عمومی تعیین شود، افزود: فرهنگ‌سازی باید به ایجاد یک رفتار منتهی شود و عامه مردم آن را بپذیرند.

وی با بیان اینکه در ایجاد و احیای فرهنگ‌های نو در کشور باید امری تکوینی صورت گیرد، اظهار داشت: الهام از آموزه‌های دینی و سیاستگذاری در حوزه فرهنگ از مهم‌ترین اولویت‌های بخش‌های فرهنگی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به اینکه باید از محصولات فکری حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی در حوزه فرهنگسازی استفاده کرد، خاطرنشان کرد: در اولویت ‌بخشی به مقوله فرهنگ باید بخش‌های متعارض از میان برود.

امامزاده با اعلام اینکه فرهنگ ایرانی و اسلامی پس از د‌ه‌ها سده همچنان الهام ‌بخش جهان در ایستادگی بر مبانی اصولی خود بوده است، تصریح کرد: فرهنگ ایرانی همیشه نسبت به ریشه‌ها و بنیادهای تمدنی خود متعهد بوده است.

وی با اشاره به اینکه مهندسی فرهنگی در کشور واژه‌ای نو و تازه نیست، اظهار داشت: نزدیک به 200 سال کشور ما در برابر مسئله فرهنگی در مقابل دنیای غرب اولویت را به نگا‌ه‌های ارزیابانه قرار داده است.

دبیر شورای فرهنگ‌ عمومی استان با تاکید بر اینکه در ترقی علمی دنیای غرب نباید دچار اشتباه شویم، خاطرنشان کرد: غرب مجبور به سیاست‌گذاری و برنامه ‌ریزی در برابر برخی فرهنگ‌ها و اصالت‌ها است.

امامزاده گفت: در فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ عمومی نباید به شکل ‌گرایی و ظاهرسازی در این امر بسنده کرد، زیرا امروز پوستین وارونه معرفت ‌شناسی دینی در شرق نیز دیده می‌شود.