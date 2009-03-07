125 نفر زندانی جرایم غیر عمد کرمان در سال جاری آزاد شده اند

سید حجت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال جاری قرار گرفته ایم و دیه در سال آینده افزایش خواهد یافت باید به یک سری پرونده های موجود در خصوص آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد رسیدگی شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه آزاد سازی 125 مددجو زندانیان استان کرمان فراهم شده است و در این راستا 11 میلیارد و 336 میلیون و 300 هزار ریال هزینه شده است.

موسوی خاطر نشان کرد: از این تعداد 70 نفر از محل کمک های مردمی و جشن های گلریزان آزاد شده اند و برای آزاد سازی این تعداد 3 میلیارد و 912 میلیون و300 هزار هزینه شده است، و تنها در جشن گلریزان کرمان 80 میلیون تومان جمع آوری شده است.

رئیس ستاد دیه کرمان با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در شهرستانهای سیرجان، رفسنجان و شخر بابک افزود: 55 نفر نیز از محل کمک های دولتی و وام های قرض الحسنه آزاد شده اند.

وی گفت: هم اکنون در کرمان 200 زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای استان وجود دارد که امیدواریم با کمک های مردمی بتوانیم تعدادی از این افراد را قبل از سال جدید آزاد کنیم.

