تعیین قیمت نهایی سوخت در انتظار تصمیم مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامعلی نوذری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم کلنگ زنی نخستین پالایشگاه نفت بخش خصوصی در میمه در خصوص قیمت و بهای سوخت در سال آینده خاطر نشان کرد: در این خصوص در انتظار تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی هستیم و امیدواریم مجلس سریعتر نظر خود را اعلام کند.

وزارت نفت هیچ طرحی را بدون مطالعه زیست محیطی انجام نمی دهد

وی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات وارده به وزارت نقت در خصوص اجرای طرحها بدون مطالعات زیست محیطی تاکید کرد: وزارت نفت هیچ طرحی را بدون مطالعات زیست محیطی به انجام نمی رساند.

نوذری تصریح کرد: کلیه اقدامات وزارت نفت بر اساس محیط زیست و رعایت مسائل زیست محیطی است و هیچ پروژه ای را بدون رعایت مسائل زیست محیطی انجام نمی دهد در مورد پالایشگاه میمه نیز رعایت مسائل زیست محیطی لحاظ شده است.

وزیر نفت در خصوص پالایشگاه اصفهان نیز با اشاره به اینکه رعایت مسائل زیست محیطی به عملکرد و فعالیت آن نیز کمک می نماید، افزود: کارشناسان در حال بررسی ملاحظات زیست محیطی پالایشگاه اصفهان هستند.

نوذری همچنین در خصوص کلنگ زنی نخستین پالایشگاه خصوصی در کشور اظهار داشت: احداث این پالایشگاه در واقع می تواند از خام فروشی نفت جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که محصولاتمان پس از فرآوری به فروش برسند و از خام فروشی جلوگیری شود تا سود بیشتری نصیب کشور شود.